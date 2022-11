https://sputniknews.com.tr/20221114/imamoglu-bugunlerde-bir-arada-olmaliyiz-ama-kalkip-da-bir-saksiya-kusur-bulma-kafasi-dogru-degil-1063405804.html

İmamoğlu: Bugünlerde bir arada olmalıyız ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru değil

İstiklal Caddesi'nde esnafa moral ziyaretinde bulunan İmamoğlu, “Bugünlerde bir arada olmalıyız ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa... 14.11.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'ndeki esnafa moral ziyaretinde bulundu. Ölenlerin anısı için caddeye karanfil de bırakan İmamoğlu, "Yaralılar oldukça iyi durumda. Can sağlığı açısından bir risk gözükmediği bilgisini doktorlarımız verdi. Yoğun bakımda 1 hasta kaldı. O da tedbir amaçlı, gözüyle ilgili bir sorun olduğundan başhekim bahsetti" dedi.İmamoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki esnafa moral ziyaretinde bulunmak için geldi. Meydandan itibaren esnafla sohbet eden İmamoğlu, bombanın patladığı yere de gelerek karanfil bıraktı.‘Yoğun bakımda 1 hasta kaldı’Esnaf ziyaretinde bulunan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:‘Bu tür düşüncelere sahip olanları Allah'a havale ediyorum’Cadde üzerinde bulunan bankların kaldırılmasıyla ilgili de konuşan İmamoğlu, "Şu anda bu bir konu mudur çok üzücü. Bu sabah buraya geldim. Çevreyi gözlemek ve gözetlemek için. Buraya geldim ve burada vatandaşlarımızla birlikte İstiklal'de bir arada, huzur için barış için bir aradayız. Birbirimize moral verelim, esnafın yüzü gülsün. Bugünlerde bir arada olmalıyız ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Sağlıklı düşünmeye ama bu tür düşüncelere sahip olanları da Allah'a havale ediyorum. Biz bir arada ortak akılla saksılara göz koymak değil de, saksılara suç bulmak değil de saksıları bir arada çalıştırmamız lazım. Ona göre doğru kararlar vermemiz lazım. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.İmamoğlu, "Her şey güzel olacak, barış ve huzur içinde, gülerek. Her konuda, akılla, devletimizin her kurumunu birlikte çalıştırarak birlikte düşündürerek, birlikte çalıştırarak. Bugünlerde bir arada olmayı başararak o şekilde olacak. Cumhuriyete olan borcumuz da bu. Bu konuda kararlıyız. İstanbulumuzun her sıkıntılı anında merkezde, göbeğinde olacağız. Türkiye'nin 2023'te çok güzel olacağı kavramı bundan ibaret. Siyasetin diğer münakaşaları, tartışmaları polemikleri boş işler" dedi.

