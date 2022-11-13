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https://sputniknews.com.tr/20221113/imamoglu-bu-yarayi-sarmak-tabii-ki-hepimizin-sorumlulugu-hep-birlikte-bu-zor-anlari-asariz-1063391610.html
İmamoğlu: Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız
İmamoğlu: Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız
İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yerdeki incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu yarayı sarmak tabii ki... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T19:01+0300
2022-11-13T19:04+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yerdeki incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, süreci emniyet ve sağlık birimlerinin yürüttüğüne işaret etti. İmamoğlu, şunları kaydetti:"Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221113/istiklal-caddesinde-patlama-1063389094.html
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ekrem imamoğlu, patlama, taksim
ekrem imamoğlu, patlama, taksim

İmamoğlu: Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız

19:01 13.11.2022 (güncellendi: 19:04 13.11.2022)
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ENES ŞAMİL GÖNENÇKadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti.
Kadıköy'de yaşanan patlama sonrası sabah saatlerinde olay yerine gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, patlamanın yaşandığı alanda yapılan incelemeleri takip etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - ENES ŞAMİL GÖNENÇ
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İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yerdeki incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı yerdeki incelemenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İmamoğlu, süreci emniyet ve sağlık birimlerinin yürüttüğüne işaret etti. İmamoğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul'umuza geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Takdir edersiniz ki şu anda süreci emniyet birimlerimiz ve tabii sağlık birimlerimiz yürütmekte. Biz de içeride olay yeri incelemenin yapıldığı bölümde süreci uzaktan takip ettik. Ne yazık ki az önce İstanbul Valimizin açıkladığı üzere kayıplarımız var, yaralılarımız var. Muhtelif hastanelerde takibi yapılıyor. Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor. Ama bütün bunların açıklama konusundaki yetkilisi, mercii emniyet birimlerinin raporuna göre yapılacaktır. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. milletvekillerimizle birlikte olay yerine gittik. Süreci takip ediyoruz."
"Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:
"İstanbulluların bu anlamda gönlü ferah olsun. Hep birlikte aşarız. Birlikte hareket etmeliyiz ve birlikte süreci yönetmeliyiz, çözmeliyiz. Bu manada devletimizin hangi kurumu olursa olsun hep birlikte sürece dair sorumluluğu alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."
Taksim patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
İstiklal Caddesi'nde patlama
16:30
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