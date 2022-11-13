İmamoğlu: Bu yarayı sarmak tabii ki hepimizin sorumluluğu, hep birlikte bu zor anları aşarız

"İstanbul'umuza geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Takdir edersiniz ki şu anda süreci emniyet birimlerimiz ve tabii sağlık birimlerimiz yürütmekte. Biz de içeride olay yeri incelemenin yapıldığı bölümde süreci uzaktan takip ettik. Ne yazık ki az önce İstanbul Valimizin açıkladığı üzere kayıplarımız var, yaralılarımız var. Muhtelif hastanelerde takibi yapılıyor. Farklı ihtimaller üzerinde çalışmalar sürüyor. Ama bütün bunların açıklama konusundaki yetkilisi, mercii emniyet birimlerinin raporuna göre yapılacaktır. Biz de süreci buradan takip ediyoruz. milletvekillerimizle birlikte olay yerine gittik. Süreci takip ediyoruz."