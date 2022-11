Erdoğan: 'Terör saldırısı seçimlerle bağlantılıdır’ ifadesi, terör örgütünün senaryosu

https://sputniknews.com.tr/20221117/erdogan-teror-saldirisi-secimlerle-baglantilidir-ifadesi-teror-orgutunun-senaryosu-1063554111.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya ziyareti dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, "‘Bu saldırı yaklaşan... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan ilk olarak İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin "O gün saldırıyla ilgili bütün gelişmeleri yakından takip ettik. 81 yaralı bilgisi geldi. Ölümler noktasında çok endişeliydik. Maalesef 6 vefat oldu. Ki bunların ikisi çocuktu. Rabbim her birine rahmet eylesin. Şu anda 5 vatandaşımız hala yoğun bakımda. Yaralıların sayısı 25’e indi, diğerleri taburcu edilmiş vaziyette. Şunu bütün samimiyetimle, açık sözlü olarak söylemem gerekir. Bütün bunlara rağmen muhalefetin her zaman olduğu gibi bu olayların acısını hissetmeyişine biz zaten alıştık. Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir. Biz bu muhalefete yabancı değiliz. Bunların tavırlarına da yabancı değiliz. Şu anda bunlar PKK’nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık. Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP’yi bir kenara koyalım, 6’lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP’in (İyi Parti’nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." ifadelerini kullandı.'Saldırı seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade de terör örgütünün ifadesi'Erdoğan, terör saldırısına ilişkin çıkan iddialara şu şekilde yanıt verdi:'İki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsü olmayacak'Cumhurbaşkanı erdoğan, CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in başkanlığındaki heyetlerin Ankara'da görüşmesini "Şu kadarını söyleyeyim; Rusya’nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim." sözleri ile değerlendirdi.'Biden teşekkür etti'Tahıl koridoru anlaşmasına dair, ABD Başkanı Biden teşekkürlerini ilettiğini dile getiren Erdoğan şunları söyledi:'Macron'a 'Bana sataşıyorsun' dedim, o ise 'Yok yok anlaşıyoruz' dedi'Endonezya'da Fransa Cumhurbaşkanı Maron ile de görüştüğünü belirten Erdoğan, aralarında geçen diyaloğu da anlattı:'Enerji konusunda Türkiye olarak şu an itibarıyla iyi bir konumdayız diyebilirim''İtalya Başbakanı Meloni sözünü esirgemeyen bir hanımefendi'İtalya Başbakanı ile görüşmesine de değinen Erdoğan, "Gerçekten Berlusconi’yle ve aynı zamanda Berlusconi’nin mesai arkadaşlarıyla seçim kampanyasında ciddi bir dayanışması oldu. Sözünü esirgemeyen bir hanımefendi. Türkiye ile olan münasebetlerini dört başlıkta öne çıkarmayı özellikle ifade etti. Bu başlıklardan biri ‘enerji konusunda dayanışmayı artırabiliriz.’ Biliyorsunuz ENI onların en önemli enerji şirketi. Göç konusu onların da bizim gibi sıkıntıda olduğu bir konu. Bunun dışında ‘savunma sanayine yönelik ilişkileri bundan sonra daha da artırabiliriz’ dediler. Bunun üzerinde durabiliriz özellikle. Savunma sanayii ile ilgili tabii SAMP-T konusu önem arz ediyor. İtalya ile Avrupa Birliği’nde gelecek destek de önem arz eden konuların içerisinde. ‘İtalya’da biz şu anda iyi geldik, sayısal olarak iyi bir konumdayız’ dedi. Bu noktada da Avrupa’da dayanışma içerisinde olacağımız bir ülke. Uzun zamandır İtalya ile münasebetlerde bir zayıflama vardı. Bunu yeniden bir canlandırma konumuna gelebiliriz. Bu konuda mutabakatımızı orada karşılıklı olarak yineledik ve İtalya ile adımlarımızı da bu şekilde inşallah atacağız." dedi.'Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz'Erdoğan, "‘Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır’ gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası. Bu iki ülke ile ilgili son gelişmeler ne durumda?" sorusuna şu yanıtı verdi:

