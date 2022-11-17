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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” açıklamasının ardından 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçundan gözaltına... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:12+0300
2022-11-17T23:15+0300
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60
cihan kolivar
cihan kolivar

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi

23:12 17.11.2022 (güncellendi: 23:15 17.11.2022)
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“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” açıklamasının ardından 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi.
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