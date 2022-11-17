https://sputniknews.com.tr/20221117/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-tahliye-edildi-1063580810.html
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” açıklamasının ardından 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçundan gözaltına... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T23:12+0300
2022-11-17T23:12+0300
2022-11-17T23:15+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cihan kolivar
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi
23:12 17.11.2022 (güncellendi: 23:15 17.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” açıklamasının ardından 'Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçundan gözaltına alınan Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye edildi.