Kolivar’dan 'Silivri' açıklaması: Ağzımdan çıkmış gibi yansıtıldı
© İHACihan Kolivar
© İHA
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Cihan Kolivar, "Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil" sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ağzımdan çıkmış gibi basına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.
‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, kendisine atfen basına yansıyan “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil” ifadeleri için “Ağzımdan çıkmış gibi basına servis edildi” dedi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre Kolivar, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, avukat Bek ile yaptığı sohbetteki sözlerinin farklı noktalara çekildiğini, kendi ağzından çıkmış gibi basına servis edildiğini kaydetti. Kolivar’ın son paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Herkese iyi akşamlar. 10.11.2022 tarihinde benimle görüşmek isteyen bir avukatın bu talebini geri çevirmeyerek kendisi ile bir sohbet gerçekleştirdim. Halimi hatırımı sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Aynı akşam basında hakkımda birtakım haberler çıktı. Benim ağzımdan çıkmış gibi cümleler basına servis edildi. Bir hasbihalin farklı noktalara çekilerek basına bu şekilde aktarılmış olmasını şaşkınlıkla karşılamaktayım. Yaşanan bu durum nedeniyle avukatım Bilge Çiftçi ve ailem dışında görüşme yapmak isteyenlerin talebini kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bilindiği üzere söylediklerim nedeniyle buradayım. Basına yansıdığı gibi söylemlerim olacak olsa dahi bunu avukatım Bilge Çiftçi veya oğlum Kerem Kolivar aracılığı ile yaparım. Sağlıcakla kalın…”
(4) Basına yansıdığı gibi söylemlerim olacak olsa dahi bunu avukatım Bilge ÇİFTÇİ veya oğlum Kerem KOLİVAR (@KeremQolivar ) aracılığı ile yaparım. Sağlıcakla kalın…— cihan kolivar (@cihankolivar2) November 11, 2022
Cihan Kolivar'ın açıklaması üzerine bir açıklama da avukat Tugay Bek'ten geldi. Sözlerin Kolivar'a ait olduğunu ve kendisinin bilgisi dahilinde haberleştirildiğini belirten Bek'in, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Fırıncılar Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ile Cezaevi'nde yapmış olduğum görüşmenin notlarını, kendisinin de olurunu alarak Evrensel Gazetesi aracılığı ile kamuoyuna taşmıştım. Bugün Cihan Kolivar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalar, bir takım medya kuruluşlarında da yer buldu. Söz konusu paylaşımda, haberde geçen ifadelerin, Cihan Kolivar'ın ağzından çıkmadığı ve bilgisi dışında kamuoyu ile paylaşıldığı ileri sürülmüştür. Daha öncede belirtmiş olduğum gibi haberde geçen ifadelerin tamamı da Cihan Kolivar'a ait olup, onun bilgisi ile haberleştirilmiştir. Cihan Kolivar'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyor, kendisinin bizzat haberi ve sözlerini teyit edeceğini düşünüyorum."
Ne olmuştu?
Daha öncede belirtmiş olduğum gibi haberde geçen ifadelerin tamamı da Cihan Kolivar'a ait olup, onun bilgisi ile haberleştirilmiştir.— Tugay Bek (@avtugaybek) November 12, 2022
Cihan Kolivar'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyor, kendisinin bizzat haberi ve sözlerini teyit edeceğini düşünüyorum.
“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” dediği için gözaltına alındıktan sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan Kolivar tutuklandıktan sonra avukat Tugay Berk ile görüşmüştü. Bu görüşmeden sonra Kolivar’ın, “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor” dediği öne sürülmüştü.