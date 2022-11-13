https://sputniknews.com.tr/20221113/kolivardan-silivri-aciklamasi-agzimdan-cikmis-gibi-yansitildi-1063370391.html

Kolivar’dan 'Silivri' açıklaması: Ağzımdan çıkmış gibi yansıtıldı

Kolivar’dan 'Silivri' açıklaması: Ağzımdan çıkmış gibi yansıtıldı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanan Cihan Kolivar, "Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil" sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Ağzımdan... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T02:20+0300

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türkiye

cihan kolivar

silivri

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‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, kendisine atfen basına yansıyan “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil” ifadeleri için “Ağzımdan çıkmış gibi basına servis edildi” dedi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre Kolivar, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, avukat Bek ile yaptığı sohbetteki sözlerinin farklı noktalara çekildiğini, kendi ağzından çıkmış gibi basına servis edildiğini kaydetti. Kolivar’ın son paylaşımında şu ifadeler yer aldı:Cihan Kolivar'ın açıklaması üzerine bir açıklama da avukat Tugay Bek'ten geldi. Sözlerin Kolivar'a ait olduğunu ve kendisinin bilgisi dahilinde haberleştirildiğini belirten Bek'in, Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:Ne olmuştu?“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir” dediği için gözaltına alındıktan sonra sosyal medya paylaşımları nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan Kolivar tutuklandıktan sonra avukat Tugay Berk ile görüşmüştü. Bu görüşmeden sonra Kolivar’ın, “Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor, burada yanıyor” dediği öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20221110/cihan-kolivar-cezaevinden-konustu-silivri-soguk-diyorlar-ama-hic-soguk-degil-1063308111.html

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