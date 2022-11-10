https://sputniknews.com.tr/20221110/cihan-kolivar-cezaevinden-konustu-silivri-soguk-diyorlar-ama-hic-soguk-degil-1063308111.html

Cihan Kolivar cezaevinden konuştu: Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil

Cihan Kolivar cezaevinden konuştu: Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil

'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar... 10.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-10T22:50+0300

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türkiye

cihan kolivar

silivri

silivri cezaevi

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‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Silivri Cezaevi'nde avukat Tugay Bek ile görüştü.Avukat Bek, Kolivar’ın "Ben sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem. Benim üzerimden gündem değiştirdiklerini düşünüyorum. Benden önce tutuklanan insanlar da haksız yere tutuklandı, tweet attığı, konuştuğu, şarkı söylediği için. Ben de bu hukuksuzluk silsilenin bir parçası oldum. Ama kimse korkmasın, söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar, ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor" dediğini aktardı.Evrensel'den Meltem Akyol'un haberine göre önce Kolivar ile görüştürülmek istenmediğini anlatan Tugay Bek, "Cezaevi yönetimi ‘biz Kolivar’a Kovid testi yaptık, sonucu çıkmadan görüştüremeyiz’ dedi. Oysa dün gece avukatı ile görüşmüştü. Kaldı ki ben pandeminin başından beri de cezaevlerini geziyorum. Hiç böyle bir gerekçe ile müvekkil görüşmem engellenmedi. Bir saat bekletildim, itirazlarım üzerine görüşmeme izin verildi. Kolivar, Silivri Cezaevinde 9 No’luda kalıyor. Burası Türkiye’nin ‘en ağır suçları’nın tutulduğu yer. Osman Kavala, Selçuk Kozağaçlı, Gezi tutukluları, pek çok Kürt siyasetçi… Aynı zamanda burası IŞİD benzeri örgütlerin üst düzey yöneticilerinin, 15 Temmuz darbe sanıklarının, Adnan Oktar’ın falan tutulduğu bir yer. Yani bir sendika başkanının üstelik ‘hakaret’ suçlaması ile tutuklanan bir ismin burada ne işi var diye düşünüyor insan. Yani Cihan Kolivar iktidarın nazarında statüsü bunlarla eş değer, ‘en azılı’ olanları arasına konulmuş durumda" dedi. Kolivar’ın sağlık sorunları olduğunu da paylaşan Bek, "12 defa anjiyo olmuş, bypass ameliyatı olmuş. Şeker hastası. 3 gündür insülin kullanamıyormuş. Bugün verileceği söylenmiş ancak henüz verilmemişti biz görüştüğümüzde" dedi. 'Sadece kendi milletime değil hiçbir millete aptal demem'Tugay Bek, görüşmede Kolivar’ın bahse konu yayında söylediği sözlere şöyle açıklık getirdiğini anlattı: ‘Açıklamaları yargıya müdahale'Turgay Bek, ‘ ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlaması ile gözaltına alınıp ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması ile tutuklanmasına dair ise şunları aktardı:“AKP sözcüsü Ömer Çelik Cihan Kolivar ile ilgili “Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir’ paylaşımını yaptı. Cihan Kolivar bu paylaşımın açıkça yargıya müdahale olduğunu söyledi.”Cihan Kolivar bu paylaşımın açıkça yargıya müdahale olduğunu söyledi."'İnsan kapı komşunun diploması olup olmadığı bilmez mi?'Avukat Bek ardından Kolivar’ın sözlerini aktardı: 'Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor'Kolivar’ın sözleri üzerinden gündem değiştirilmeye çalışıldığını anlattın belirten Bek, şu ifadeleri kullandı:Bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alınmıştı.Savcılık sorgusunun ardından tutuklanmasına karar verilen Kolivar, Silivri Cezaevine konuldu.

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