https://sputniknews.com.tr/20221117/duda-ukrayna-polonyaya-dusen-fuzeyle-ilgili-sorusturmayi-inceleyebilir-1063574395.html

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebilir

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebilir

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna temsilcilerinin Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebileceklerini belirtti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T20:07+0300

2022-11-17T20:07+0300

2022-11-17T20:08+0300

ukrayna krizi

andrzej duda

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/11/1063574486_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0c2600cb852128603a08922a33714f62.jpg

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev temsilcilerinin ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füzelerle ilgili soruşturmayı inceleyebileceklerini, ancak buna katılamayacaklarını söyledi.Duda, “Soruşturma faaliyetlerine katılımdan söz edebilmek için, uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların ilgili kurallarının uygulanması gerekir. Bu her zaman hukuki yardım çerçevesindeki bir faaliyettir” dedi.Olay yerinde çalışan savcının da aynı görüşü paylaştığını belirten Duda, “Az önce olay yerinde inceleme yapan savcıyla konuştum. Ukrayna'ya karşı çok dostane tutumu olan biri, ancak bununla birlikte hukuki bir yaklaşım sergiliyor. Ukrayna'dan gelen konuklar eylemleri ve soruşturmayı görmek isterlerse, bu onlara gösterilebilir, ancak soruşturmaya katılım, belgelere erişim, bilgiye erişim söz konusuysa, bu durum uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar açısından belirli gerekçeler gerektirir” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-ve-batili-muttefikleri-polonyaya-isabet-eden-fuze-konusunda-anlasmazliga-dustu-1063536147.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrzej duda, ukrayna