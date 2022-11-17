https://sputniknews.com.tr/20221117/duda-ukrayna-polonyaya-dusen-fuzeyle-ilgili-sorusturmayi-inceleyebilir-1063574395.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebilir
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebilir
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna temsilcilerinin Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebileceklerini belirtti. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:07+0300
2022-11-17T20:07+0300
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ukrayna krizi
andrzej duda
ukrayna
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev temsilcilerinin ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füzelerle ilgili soruşturmayı inceleyebileceklerini, ancak buna katılamayacaklarını söyledi.Duda, “Soruşturma faaliyetlerine katılımdan söz edebilmek için, uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların ilgili kurallarının uygulanması gerekir. Bu her zaman hukuki yardım çerçevesindeki bir faaliyettir” dedi.Olay yerinde çalışan savcının da aynı görüşü paylaştığını belirten Duda, “Az önce olay yerinde inceleme yapan savcıyla konuştum. Ukrayna'ya karşı çok dostane tutumu olan biri, ancak bununla birlikte hukuki bir yaklaşım sergiliyor. Ukrayna'dan gelen konuklar eylemleri ve soruşturmayı görmek isterlerse, bu onlara gösterilebilir, ancak soruşturmaya katılım, belgelere erişim, bilgiye erişim söz konusuysa, bu durum uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar açısından belirli gerekçeler gerektirir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/ukrayna-ve-batili-muttefikleri-polonyaya-isabet-eden-fuze-konusunda-anlasmazliga-dustu-1063536147.html
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andrzej duda, ukrayna
Polonya Cumhurbaşkanı Duda: Ukrayna, Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebilir
20:07 17.11.2022 (güncellendi: 20:08 17.11.2022) Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Ukrayna temsilcilerinin Polonya'ya düşen füzeyle ilgili soruşturmayı inceleyebileceklerini belirtti.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kiev temsilcilerinin ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyüne düşen füzelerle ilgili soruşturmayı inceleyebileceklerini, ancak buna katılamayacaklarını söyledi.
Duda, “Soruşturma faaliyetlerine katılımdan söz edebilmek için, uluslararası hukukun ve uluslararası anlaşmaların ilgili kurallarının uygulanması gerekir. Bu her zaman hukuki yardım çerçevesindeki bir faaliyettir” dedi.
Olay yerinde çalışan savcının da aynı görüşü paylaştığını belirten Duda, “Az önce olay yerinde inceleme yapan savcıyla konuştum. Ukrayna'ya karşı çok dostane tutumu olan biri, ancak bununla birlikte hukuki bir yaklaşım sergiliyor. Ukrayna'dan gelen konuklar eylemleri ve soruşturmayı görmek isterlerse, bu onlara gösterilebilir, ancak soruşturmaya katılım, belgelere erişim, bilgiye erişim söz konusuysa, bu durum uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar açısından belirli gerekçeler gerektirir” ifadelerini kullandı.