CHP Eski Genel Saymanı Mahmut Yıldız: Halk TV'nin kuruluş masraflarını kendim karşıladım
© Fotoğraf : Halk TVHalk TV
© Fotoğraf : Halk TV
Uğur Dündar, Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde CHP'nin genel saymanlığını da yapmış olan Mahmut Yıldız’ın, Halk TV’nin satışına ilişkin, Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal’a suçlamalar içeren mektubunu paylaştı.
Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşesinde Deniz Baykal'ın Genel Başkanlığı döneminde, CHP'nin Genel Saymanlığını da yapmış olan eski CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız’ın Halk TV’nin satışına ilişkin Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal’a suçlamalar içeren mektubunu paylaştı.
Halk TV’nin iki yıl boyunca, bütün kuruluş masraflarını kendi olanaklarıyla karşıladığını ifade eden Yıldız söz konusu mektubunda, “Deniz Baykal’ın sonradan çıkan bir şirket yasasından yararlanarak hisselerin tamamını kendi adına alıp ardından satıp parayı cebine koyduğunu” yazdı. Yıldız, “Yanlış yaptığını mektup ve mesajla iletmeme rağmen bana cevap vermedi. Kendisi ve kızı Aslı Hanım ‘Bizim mal varlığımızdır diye cevap verdiler’ diye yazdı” ifadelerini kullandı.
Dündar’ın bugünkü köşesinde yer alan mektup ve mesajlar şöyle:
“Sayın Uğur Dündar Bey’e, Halk TV’yi Şanlıurfa’da yayın yapan şahsıma ait ŞRT’nin kurucuları adına kurdum ve adını da rahmetli Baki Bey (Özilhan) ile birlikte verdim. Bu TV’nin iki yıl bütün kuruluş masraflarını (uydu, Digitürk, yayın aracı ve gerekli alet edevatı) kendi olanaklarımla karşıladım. Daha sonra CHP’nin MYK kararı ile reklam ve yayın sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmeden elde edilen ve diğer reklam gelirleriyle giderleri karşılandı. Halka tarafsız ve doğru hizmet için kurulan bu televizyonun devir alınmasını Sayın Deniz Baykal’a söyledim. Antalya’dan bulduğu beş yakınına benim kurucularım beş kuruş almadan hisselerini devrettiler. Sonradan çıkan şirket yasasından yararlanan Deniz Baykal hisselerin tamamını kendi adına aldı. Ve daha sonra da 1 TL vermediği TV’yi satıp (2 milyon dolar olduğu öne sürülen-UD) parayı cebine koydu. Yanlış yaptığını mektup ve mesajla iletmeme rağmen bana cevap vermedi. Kendisi ve kızı Aslı Hanım ‘Bizim mal varlığımızdır diye cevap verdiler. Sevgi ve saygılarımla, Not: İspatlanması gereken her şeyi ispatlarım."
Mahmut Yıldız'ın, Aslı Baykal’a gönderdiği mesajları da ilettiğini belirten Dündar, söz konusu mesajlara da yer verdi.
Yıldız'ın Aslı Baykal'a ithafen yazdıkları ise şu şekilde:
Aslı Hanım, Bu TV işi bitti, parayı cebime koydum diyorsan yanılıyorsun. Benim cebimden çıkan para 1.200.000 Dolar. (Hesabı var.) Bu parayı istiyorum ve alacağım. İyi düşün, hak yeme ve karar ver. Cevap bekliyorum.
Aslı Hanım, Televizyonun satışı konusunda herkes beni arıyor. Çünkü kuruluş sırasında kamuoyuna ‘Televizyon benimdir’ diye beyanat vermiştim. Kuruluşunu da Urfa’daki televizyonumun üzerine yapıp bütün masraflarını ben ödemiştim. Geri kalan harcamaları da partinin kasasından yapmıştım. Benim dışımda televizyonun satılması Genel Başkan’ıma çok ciddi spekülasyon yaratır. Acilen görüşmemiz gerekir.
Aslı Hanım, Ben bu haksızlığı kabul edemem. Zamana yayma ve benimle görüş. Ayrıca yasal yollara başvurmaya mecbur etme. Olayın peşini bırakmam. Benim ve partinin parasını cebine koyamazsın. Sana para lazımsa başka yolları ara. İnsan emanete hıyanet etmemeli.