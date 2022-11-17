CHP Eski Genel Saymanı Mahmut Yıldız: Halk TV'nin kuruluş masraflarını kendim karşıladım

“Sayın Uğur Dündar Bey’e, Halk TV’yi Şanlıurfa’da yayın yapan şahsıma ait ŞRT’nin kurucuları adına kurdum ve adını da rahmetli Baki Bey (Özilhan) ile birlikte verdim. Bu TV’nin iki yıl bütün kuruluş masraflarını (uydu, Digitürk, yayın aracı ve gerekli alet edevatı) kendi olanaklarımla karşıladım. Daha sonra CHP’nin MYK kararı ile reklam ve yayın sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmeden elde edilen ve diğer reklam gelirleriyle giderleri karşılandı. Halka tarafsız ve doğru hizmet için kurulan bu televizyonun devir alınmasını Sayın Deniz Baykal’a söyledim. Antalya’dan bulduğu beş yakınına benim kurucularım beş kuruş almadan hisselerini devrettiler. Sonradan çıkan şirket yasasından yararlanan Deniz Baykal hisselerin tamamını kendi adına aldı. Ve daha sonra da 1 TL vermediği TV’yi satıp (2 milyon dolar olduğu öne sürülen-UD) parayı cebine koydu. Yanlış yaptığını mektup ve mesajla iletmeme rağmen bana cevap vermedi. Kendisi ve kızı Aslı Hanım ‘Bizim mal varlığımızdır diye cevap verdiler. Sevgi ve saygılarımla, Not: İspatlanması gereken her şeyi ispatlarım."