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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:29+0300
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deniz baykal
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
istifa
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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20201017/deniz-baykalin-kizi-asli-baykal-yeni-parti-kuracak-iddialarina-yanit-verdi--1043046452.html
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deniz baykal, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa
deniz baykal, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti

14:29 31.10.2022 (güncellendi: 14:48 31.10.2022)
© DHADeniz Baykal - Aslı Baykal
Deniz Baykal - Aslı Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© DHA
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Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.
Deniz Baykal - Aslı Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2020
POLİTİKA
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi
17 Ekim 2020, 13:02
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