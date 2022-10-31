https://sputniknews.com.tr/20221031/deniz-baykalin-kizi-asli-baykal-chpden-istifa-etti-1062900595.html
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:29+0300
2022-10-31T14:29+0300
2022-10-31T14:48+0300
deniz baykal
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
istifa
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Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20201017/deniz-baykalin-kizi-asli-baykal-yeni-parti-kuracak-iddialarina-yanit-verdi--1043046452.html
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deniz baykal, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa
deniz baykal, cumhuriyet halk partisi (chp), istifa
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti
14:29 31.10.2022 (güncellendi: 14:48 31.10.2022) Abone ol
Eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.