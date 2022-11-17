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https://sputniknews.com.tr/20221117/budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1063558619.html
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T13:46+0300
2022-11-17T13:52+0300
bursa deniz otobüsleri (budo)
yaşam
sefer
iptal
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20221002/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1061864367.html
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bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal
bursa deniz otobüsleri (budo), sefer, iptal

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

13:46 17.11.2022 (güncellendi: 13:52 17.11.2022)
© İHABursa Deniz Otobüsleri
Bursa Deniz Otobüsleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© İHA
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Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı:
"13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas),
14.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
15.25'daki Armutlu (İhlas)- (Bursa (Mudanya)."
İDO - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
TÜRKİYE
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
2 Ekim, 14:05
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