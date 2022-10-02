https://sputniknews.com.tr/20221002/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1061864367.html
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:05+0300
2022-10-02T14:05+0300
2022-10-02T14:07+0300
türkiye
bursa deniz otobüsleri (budo)
istanbul deniz otobüsleri (ido)
hava durumu
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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220403/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi--1055272953.html
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bursa deniz otobüsleri (budo), istanbul deniz otobüsleri (ido), hava durumu
bursa deniz otobüsleri (budo), istanbul deniz otobüsleri (ido), hava durumu
İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli
14:05 02.10.2022 (güncellendi: 14:07 02.10.2022) Abone ol
Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.