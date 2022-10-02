https://sputniknews.com.tr/20221002/ido-ve-budo-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-1061864367.html

İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli

İDO ve BUDO seferlerine hava muhalefeti engeli

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden 8'i daha, olumsuz hava şartları sebebiyle... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T14:05+0300

2022-10-02T14:05+0300

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BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.Ayrıca saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ve 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.BUDO'nun sabah saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle programdan kaldırılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220403/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-bazilari-iptal-edildi--1055272953.html

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bursa deniz otobüsleri (budo), istanbul deniz otobüsleri (ido), hava durumu