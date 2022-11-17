https://sputniknews.com.tr/20221117/arnavutluk-mahkemesi-thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iadesine-karar-verdi-1063566949.html
Arnavutluk Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi
Arnavutluk Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi
Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T16:06+0300
2022-11-17T16:06+0300
2022-11-17T16:06+0300
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thodex
Arnavutluk Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi
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Ayrıntılar geliyor
Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.