Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ile görüştü
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221117/arnavutluk-mahkemesi-thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozerin-turkiyeye-iadesine-karar-verdi-1063566949.html
Arnavutluk Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi
Arnavutluk Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi
Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T16:06+0300
2022-11-17T16:06+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
thodex
thodex

Arnavutluk Mahkemesi, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi

16:06 17.11.2022
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Arnavutluk Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesine karar verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала