https://sputniknews.com.tr/20221101/thodex-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-durusmasi-10-kasima-ertelendi-1062937938.html
Thodex kurucusu Özer'in 'Türkiye'ye iade' duruşması 10 Kasım'a ertelendi
Thodex kurucusu Özer'in 'Türkiye'ye iade' duruşması 10 Kasım'a ertelendi
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:20+0300
2022-11-01T14:20+0300
2022-11-01T14:25+0300
thodex
faruk fatih özer
dünya
erteleme
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştıElbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/thodex-kurucusu-ozerin-turkiyeye-iade-sureciyle-ilgili-durusmasi-1-kasima-ertelendi-1062567812.html
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thodex, faruk fatih özer, erteleme
thodex, faruk fatih özer, erteleme
Thodex kurucusu Özer'in 'Türkiye'ye iade' duruşması 10 Kasım'a ertelendi
14:20 01.11.2022 (güncellendi: 14:25 01.11.2022) Abone ol
Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.
Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.
Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.
30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı
Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.