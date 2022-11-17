https://sputniknews.com.tr/20221117/anayasa-komisyonundan-semra-guzel-karari-1063569033.html
Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T16:44+0300
2022-11-17T16:44+0300
2022-11-17T16:44+0300
politika
semra güzel
tbmm
hdp
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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etmişti.Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Karar, TBMM Genel Kurulu'na sevk edecek ve nihai karar burada verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221014/hdpli-semra-guzel-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-cezasi-istenen-iddianame-kabul-edildi-1062297808.html
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Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etmişti.
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Karar, TBMM Genel Kurulu'na sevk edecek ve nihai karar burada verilecek.