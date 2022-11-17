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Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etmişti.Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Karar, TBMM Genel Kurulu'na sevk edecek ve nihai karar burada verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221014/hdpli-semra-guzel-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-cezasi-istenen-iddianame-kabul-edildi-1062297808.html
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semra güzel, tbmm, hdp
semra güzel, tbmm, hdp

Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı

16:44 17.11.2022
© AAHDP milletvekili Semra Güzel
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AA
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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.
TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etmişti.
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Karar, TBMM Genel Kurulu'na sevk edecek ve nihai karar burada verilecek.
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
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HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi
14 Ekim, 11:15
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