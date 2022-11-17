https://sputniknews.com.tr/20221117/anayasa-komisyonundan-semra-guzel-karari-1063569033.html

Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı

Anayasa Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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politika

semra güzel

tbmm

hdp

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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı.TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar vererek, dosyayı Karma Komisyon’a havale etmişti.Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Karar, TBMM Genel Kurulu'na sevk edecek ve nihai karar burada verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20221014/hdpli-semra-guzel-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-cezasi-istenen-iddianame-kabul-edildi-1062297808.html

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