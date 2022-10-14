https://sputniknews.com.tr/20221014/hdpli-semra-guzel-hakkinda-15-yila-kadar-hapis-cezasi-istenen-iddianame-kabul-edildi-1062297808.html
HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi
HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T11:15+0300
2022-10-14T11:15+0300
2022-10-14T11:40+0300
türkiye
hdp
semra güzel
hapis cezası
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, öldürülen PKK mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, PKK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine PKK mensuplarının barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki PKK üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.Güzel'in PKK kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı ileri sürülen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Yurt dışına kaçarken yakalanmıştıAdıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Güzel'in, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html
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hdp, semra güzel, hapis cezası
hdp, semra güzel, hapis cezası
HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi
11:15 14.10.2022 (güncellendi: 11:40 14.10.2022) Abone ol
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, öldürülen PKK mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.
İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, PKK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine PKK mensuplarının barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.
İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki PKK üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.
Güzel'in PKK kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı ileri sürülen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.
İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.
Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı
Adıyaman'da 2017'de PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.
İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Güzel'in, 'terör örgüt üyesi olmak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.
Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.