https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html
HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Silahlı çatışmada hayatını kaybeden bir PKK mensubu ile çekilmiş fotoğrafı nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkartılan ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-06T20:10+0300
2022-09-06T20:10+0300
2022-09-06T20:12+0300
türkiye
semra güzel
hdp
akp
pkk
tutuklama
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HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-tutuklandi-1060772861.html
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semra güzel, hdp, akp, pkk, tutuklama
semra güzel, hdp, akp, pkk, tutuklama
HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
20:10 06.09.2022 (güncellendi: 20:12 06.09.2022) Abone ol
Silahlı çatışmada hayatını kaybeden bir PKK mensubu ile çekilmiş fotoğrafı nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkartılan ve tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.