https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html

HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Silahlı çatışmada hayatını kaybeden bir PKK mensubu ile çekilmiş fotoğrafı nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkartılan ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-06T20:10+0300

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HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-tutuklandi-1060772861.html

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