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https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html
HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Silahlı çatışmada hayatını kaybeden bir PKK mensubu ile çekilmiş fotoğrafı nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkartılan ve... 06.09.2022, Sputnik Türkiye
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HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-tutuklandi-1060772861.html
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semra güzel, hdp, akp, pkk, tutuklama
semra güzel, hdp, akp, pkk, tutuklama

HDP'li Semra Güzel ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

20:10 06.09.2022 (güncellendi: 20:12 06.09.2022)
© AAPKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
© AA
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Silahlı çatışmada hayatını kaybeden bir PKK mensubu ile çekilmiş fotoğrafı nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılarak hakkında yakalama kararı çıkartılan ve tutuklanan HDP Milletvekili Semra Güzel ile yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP Milletvekili Semra Güzel'in 2 Eylül'de İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde birlikte yakalandığı, 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan kaydı bulunan Fırat D.'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
TÜRKİYE
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
3 Eylül, 22:35
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