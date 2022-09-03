https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-tutuklandi-1060772861.html
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T22:35+0300
2022-09-03T22:35+0300
2022-09-03T22:36+0300
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HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:35 03.09.2022 (güncellendi: 22:36 03.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.