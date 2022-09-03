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https://sputniknews.com.tr/20220903/hdpli-semra-guzel-tutuklandi-1060772861.html
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
HDP'li Semra Güzel tutuklandı
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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semra güzel, hdp, pkk
semra güzel, hdp, pkk

HDP'li Semra Güzel tutuklandı

22:35 03.09.2022 (güncellendi: 22:36 03.09.2022)
© AAPKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
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