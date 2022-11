https://sputniknews.com.tr/20221117/ak-partili-turan-abddeki-turk-vatandaslarina-turkiyenin-baris-icin-attigi-adimlari-anlatiyoruz-1063560073.html

AK Partili Turan: ABD’deki Türk vatandaşlarına Türkiye’nin barış için attığı adımları anlatıyoruz

ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına Türkiye’deki gelişmeleri anlatmak için AK Parti dış ilişkiler başkanlığı tarafında görevlendirilen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan New York’ta temaslar gerçekleştirdi.‘Buradaki vatandaşlarımız Türkiye’deki yaşananları yakından takip ediyor’ABD temaslarını Sputnik’e anlatan Turan “Burada yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’deki her hadiseyi yakından takip ediyorlar. Pazar günü İstanbul’a yapılan saldırı burada da büyük üzüntüye sebep oldu. Terörle ülkemizi yıldırmak, yolundan çevirmek isteyenler amacına ulaşamayacaktır. Biz her zor durumdan daha da güçlenerek çıkıyoruz. Bu saldırılar bölünmek, parçalanmak bir yana milletçe daha da kenetlenmemizi sağlar. Amerika’daki vatandaşlarımızda terör saldırısını kınıyor ve terörü besleyen, destek veren kim varsa lanet okuyorlar. Türkiye’yi ve milletimizi dize getirmek amaçlı, ülkemizde kaos ve karışıklık çıkarmak niyetinde olan çevreler geçmişte olduğu gibi bugünde bunu başaramayacaktır” ifadelerini kullandı.‘Barış çabalarımızı anlattık’ABD’de yaşana vatandaşlara Türkiye’nin başta barış girişimi olmak üzere uluslara arası arenada attığı adımları da anlattıklarını belirten Turna “Türkiye’nin bölgesinde ve uluslararası arenadaki güçlü konum bize yeni roller ve fırsatlar sunmaktadır. Bugün Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın etkisinin azaltılması, tahıl koridorunun açılması gibi insani konularda herkesin güvenini ve takdirini kazanan Türkiye her gün biraz daha güçlü bir aktör haline gelmektedir. Son olarak, Rus liderinin “Türkiye gaz dağıtım merkezi haline gelebilir” açıklaması, ABD ve Rusya istihbarat direktörlerinin Ankara’da buluşması manidardır. Bu gelişmeler dünya barışının sağlanması noktasında Cumhurbaşkanımızın çabalarının sonuç verdiği ve Türkiye’nin sözünün ağırlığının olduğunu göstermektedir” dedi.‘Türkiye’deki gelişmeleri hakkında bilgi verdik’Türkiye’de yaşanan gelişmeler hakkında da bilgi verdiklerini anlatan Turan “Hayatlarını ABD’de sürdüren insanlarımız burada çok başarılı bir girişimcilik örneği ortaya koyarak çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işyerleri açmışlar. Kimisi restaurant işletiyor, kimisi akaryakıt, kimisi cafe, kimisi de otomotiv sanayinde faaliyet gösteriyorlar. Görüştüğümüz iş insanları Türkiye’nin istikrar ve güven ortamında yaptığı yatırımlarla, atılımlarla yıldızının parladığını bu durumunda kendileri için gurur verici olduğunu belirttiler. Yeni havalimanlarının, köprülerin, yolların, TOGG’un, savunma sanayisindeki yeniliklerin, teknolojik gelişmelerin ve daha birçok hizmetin hayata geçmesinden heyecan duyduklarını ifade ettiler” sözlerini kullandı.‘Bize 8 saat kaybolmayın dediler’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretiyle ilgili de ABD’de yaşayan vatandaşlarla değerlendirdiklerini belirten Turan “Burada yaşayan vatandaşlarımız dediğimiz gibi siyasi ve ekonomik olayları yakından takip ediyorlar. Hatta bazı hemşehrilerimiz bize esprili şekilde ‘Hasan bey Hoşgeldiniz ama siz hamburger yemeyin. Size burada pide ve kebap yedirelim. Ayrıca 7-8 saat ortalıktan kaybolmayın, sizi aramayalım, sonra bulamayız’ diye konuştular. Bizde ‘buraya hamburger yemeye değil sizi dinlemeye, sizin görüşlerinizi, düşüncelerinizi ve önerilerinizi almaya geldik, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve aziz milletimizin selamlarını getirdik’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

