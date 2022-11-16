https://sputniknews.com.tr/20221116/taksimdeki-teror-saldirisini-gerceklestiren-albashirin-kacarken-atmadigi-gullerin-sirri-cozuldu-1063492703.html
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'ın elindeki güllerin sırrı çözüldü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'ın elindeki güllerin sırrı çözüldü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T15:03+0300
2022-11-16T15:03+0300
2022-11-16T15:24+0300
istiklal caddesi
gül
türkiye
gözaltı
terör saldırısı
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Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülün sırrı çözüldü. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.Teröristin yakalandığı evin sahibi gözaltındaÖte yandan terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı.Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'a kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/istiklal-caddesindeki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1063476097.html
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istiklal caddesi, gül, gözaltı, terör saldırısı
istiklal caddesi, gül, gözaltı, terör saldırısı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'ın elindeki güllerin sırrı çözüldü
15:03 16.11.2022 (güncellendi: 15:24 16.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Jarkas kardeşleri ile annesinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu arada Albashır'ın kaçarken elinde bulunan güllerin sırrı da çözüldü.
Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülün sırrı çözüldü.
Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.
Teröristin yakalandığı evin sahibi gözaltında
Öte yandan terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı.
Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'a kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.
Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.