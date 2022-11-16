https://sputniknews.com.tr/20221116/taksimdeki-teror-saldirisini-gerceklestiren-albashirin-kacarken-atmadigi-gullerin-sirri-cozuldu-1063492703.html

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'ın elindeki güllerin sırrı çözüldü

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'ın elindeki güllerin sırrı çözüldü

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T15:03+0300

2022-11-16T15:03+0300

2022-11-16T15:24+0300

istiklal caddesi

gül

türkiye

gözaltı

terör saldırısı

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Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in kaçarken elinde bulunan kırmızı gülün sırrı çözüldü. Albashır'in patlamanın yaşandığı bankta oturduğu sırada gül satan bir kadının yanına yaklaşarak gülleri uzattığı, Albashır'in gülleri almak istemeyince gülcünün ısrar ettiği, Albashır'in de dikkat çekmemek ve tartışmamak için gülleri satın aldığı belirtildi.Teröristin yakalandığı evin sahibi gözaltındaÖte yandan terör saldırısını gerçekleştiren Albashır'in, olaydan sonra yakalandığı evin kaçmasına yardım edecek Ahmet Jarkas'ın annesine ait olduğu ortaya çıktı.Albashır, 4 ay önce Türkiye'ye birlikte girdiği ve karı-koca rolü yaptığı Bilal Hassan'ı aradı. Ancak Bilal Hassan, Albashır'a kendisiyle ilgilenemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır, taksiyle önce Esenler'de kaldığı adrese gitti.Buradaki eşyalarını alan Albashır, daha sonra saldırıdan sonra kendisini il dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet Jarkas'la birlikte Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne gitti. Jarkas, Albashır'ı burada annesinin kaldığı eve götürdü. Albashır, polisin yaptığı operasyonla Küçükçekmece'de Ahmet Jarkas'ın annesinin kaldığı evde yakalandı. Albashır'la birlikte Jarkas'ın annesinin de gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/istiklal-caddesindeki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1063476097.html

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