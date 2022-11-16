https://sputniknews.com.tr/20221116/istiklal-caddesindeki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1063476097.html

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı

13 Kasım Pazar günü İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Suriye uyruklu teröristin İstiklal Caddesi'ne gittiği ve... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T09:39+0300

2022-11-16T09:39+0300

2022-11-16T09:39+0300

türkiye

türkiye

terör

terör örgütü

terör saldırısı

terör örgütleri

suriye

istiklal caddesi

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 10 saat sonra yakalanan bombacı ile birlikte 50 kişi sorgulanıyor. Saldırgan ve saldırganın yanındaki Suriye uyruklu isimler gözaltında. 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.Teröristin İstiklal Caddesi'ne yürürken ve saldırı sonrasında hızla olay yerinden uzaklaşırken görüntüleri yayınlandı.

https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklaldeki-teror-saldirisi-zanlisinin-saklandigi-binanin-sakini-kamufle-olmak-icin-guzel-bolge-1063461588.html

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türkiye, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, suriye, istiklal caddesi