https://sputniknews.com.tr/20221116/istiklal-caddesindeki-saldiriyi-gerceklestiren-teroristin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1063476097.html
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
13 Kasım Pazar günü İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Suriye uyruklu teröristin İstiklal Caddesi'ne gittiği ve... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T09:39+0300
2022-11-16T09:39+0300
2022-11-16T09:39+0300
türkiye
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terör
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terör saldırısı
terör örgütleri
suriye
istiklal caddesi
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 10 saat sonra yakalanan bombacı ile birlikte 50 kişi sorgulanıyor. Saldırgan ve saldırganın yanındaki Suriye uyruklu isimler gözaltında. 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.Teröristin İstiklal Caddesi'ne yürürken ve saldırı sonrasında hızla olay yerinden uzaklaşırken görüntüleri yayınlandı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklaldeki-teror-saldirisi-zanlisinin-saklandigi-binanin-sakini-kamufle-olmak-icin-guzel-bolge-1063461588.html
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türkiye, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, suriye, istiklal caddesi
türkiye, terör, terör örgütü, terör saldırısı, terör örgütleri, suriye, istiklal caddesi
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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13 Kasım Pazar günü İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Suriye uyruklu teröristin İstiklal Caddesi'ne gittiği ve saldırı sonrasındaki kaçış anına ilişkin görüntüler yayınlandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 10 saat sonra yakalanan bombacı ile birlikte 50 kişi sorgulanıyor.
Saldırgan ve saldırganın yanındaki Suriye uyruklu isimler gözaltında. 13 Kasım Pazar günü meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
Teröristin İstiklal Caddesi'ne yürürken ve saldırı sonrasında hızla olay yerinden uzaklaşırken görüntüleri yayınlandı.