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https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklaldeki-teror-saldirisi-zanlisinin-saklandigi-binanin-sakini-kamufle-olmak-icin-guzel-bolge-1063461588.html
İstiklal'deki terör saldırısı zanlısının saklandığı binanın sakini: Kamufle olmak için güzel bölge
İstiklal'deki terör saldırısı zanlısının saklandığı binanın sakini: Kamufle olmak için güzel bölge
İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 4 ay boyunca Esenler'de konakladığı tekstil atölyesi görüntülendi. Aynı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T20:10+0300
2022-11-15T20:31+0300
türkiye
esenler
terör
istiklal caddesi
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’ne bombalı paket bıraktıktan sonra kaçmaya çalışan Suriye uyruklu Ahlam Albashır 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi. Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir kişinin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda saldırganın 4 ay bu tekstil atölyesinde konakladığı belirlendi.Yaşam alanı olarak kullanılan tekstil atölyesinin içi görüntülenirken, aynı bina da 16 yıldır yaşayan Barış Özen, “Kadının burada oturması bizi çok korkuttu, gerçekten biz burada oturduğunu öğrenince çok korktuk. Ben Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm o kadını gece saat 22.30 sıralarında. Bombadan kaçarken ki kıyafetlerini gördüyseniz o kıyafetler vardı üzerinde. Biz hiç şüphelenmedik, çünkü burada bir sürü tekstil var ve çalışan işçiler var, onlar gibiydi bir değişiklik yoktu. Türkiye’nin başı sağ olsun gerçekten. 16 yıldır burada yaşıyorum, ben eskiden burası çok daha iyiydi mahalle arasındaki tekstil atölyeleri çok berbat duruma getirdi bizi. Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge her türlü insana rastlamak mümkün burada” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-gozalti-sayisi-50ye-yukseldi-1063441858.html
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esenler, terör, istiklal caddesi
esenler, terör, istiklal caddesi

İstiklal'deki terör saldırısı zanlısının saklandığı binanın sakini: Kamufle olmak için güzel bölge

20:10 15.11.2022 (güncellendi: 20:31 15.11.2022)
© İHA / BATUHAN TOPRAK-AW760127İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren zanlının saklandığı binada oturan vatandaş: Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren zanlının saklandığı binada oturan vatandaş: Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA / BATUHAN TOPRAK-AW760127
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İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 4 ay boyunca Esenler'de konakladığı tekstil atölyesi görüntülendi. Aynı binada 16 yıldır yaşayan Barış Özen, “Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge, her türlü insana rastlamak mümkün” dedi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’ne bombalı paket bıraktıktan sonra kaçmaya çalışan Suriye uyruklu Ahlam Albashır 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye'ye girdi.

Esenler'de yaşayan Suriye uyruklu başka bir kişinin yanına gelen Ahlam Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı. Çift, kamufle olmak için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda saldırganın 4 ay bu tekstil atölyesinde konakladığı belirlendi.

Yaşam alanı olarak kullanılan tekstil atölyesinin içi görüntülenirken, aynı bina da 16 yıldır yaşayan Barış Özen, “Kadının burada oturması bizi çok korkuttu, gerçekten biz burada oturduğunu öğrenince çok korktuk. Ben Cumartesi akşamı yine aynı kıyafetler ile görmüştüm o kadını gece saat 22.30 sıralarında. Bombadan kaçarken ki kıyafetlerini gördüyseniz o kıyafetler vardı üzerinde. Biz hiç şüphelenmedik, çünkü burada bir sürü tekstil var ve çalışan işçiler var, onlar gibiydi bir değişiklik yoktu. Türkiye’nin başı sağ olsun gerçekten. 16 yıldır burada yaşıyorum, ben eskiden burası çok daha iyiydi mahalle arasındaki tekstil atölyeleri çok berbat duruma getirdi bizi. Burası kamufle olmak için çok güzel bir bölge her türlü insana rastlamak mümkün burada” şeklinde konuştu.
İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
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