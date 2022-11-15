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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T11:34+0300
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istiklal caddesi
bekir bozdağ
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/saygi-ozturk-hayatinda-istiklal-caddesini-gormemis-olan-kadin-caddede-en-az-uc-gun-kesif-yapti-1063436565.html
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türkiye, istanbul, istiklal caddesi, bekir bozdağ, adalet bakanlığı
türkiye, istanbul, istiklal caddesi, bekir bozdağ, adalet bakanlığı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

11:34 15.11.2022
© AAİstiklal Caddesi
İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.
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