https://sputniknews.com.tr/20221115/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinda-gozalti-sayisi-50ye-yukseldi-1063441858.html
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T11:34+0300
2022-11-15T11:34+0300
2022-11-15T11:34+0300
türkiye
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istanbul
istiklal caddesi
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/saygi-ozturk-hayatinda-istiklal-caddesini-gormemis-olan-kadin-caddede-en-az-uc-gun-kesif-yapti-1063436565.html
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türkiye, istanbul, istiklal caddesi, bekir bozdağ, adalet bakanlığı
türkiye, istanbul, istiklal caddesi, bekir bozdağ, adalet bakanlığı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.