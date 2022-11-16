https://sputniknews.com.tr/20221116/netflixten-sifre-paylasimini-engellemenin-ilk-adimi-olacak-yeni-ozellik-1063495498.html
Netflix'ten şifre paylaşımını engellemenin ilk adımı olacak yeni özellik
Netflix'ten şifre paylaşımını engellemenin ilk adımı olacak yeni özellik
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, hesap paylaşımı denilen ve birkaç kişinin bir Netflix hesabını kullanabilmesine olanak veren şifre paylaşımı özelliği... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T16:09+0300
2022-11-16T16:09+0300
2022-11-16T16:09+0300
yaşam
netflix
şifre
hesap
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Netflix, internet sitesinde yayınladığı bildiride 'Erişim ve Cihazları Yönet' isimli yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.Açıklamaya göre bu özellik, bir kullanıcının sahip olduğu hesabın açık olduğu tüm cihazları görmesini ve kontrol etmesini sağlayacak ve ayrıca bilinmeyen veya istenmeyen bir cihazdan çıkış yapmak mümkün olacak.Öte yandan platform, özelliği güvenlik katmanı olarak tanımladı. Özellik, hesap sahibinin şifresini paylaştığı yakınlarının cihazlarındaki oturumu kapatabilmesine imkan tanıyacak.Hesap sahibinin herhangi bir işlem yapmaması durumunda Netflix, şifre paylaşımı tespit ederek hesapların açık olduğu cihazlardan rastgele çıkış yapabilecek ve hesap sahibi, kendi hesabından çıkarılabilecek.Açıklamada özelliğin, platformun web, iOS veya Android sürümüne eklendiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/netflixin-reklamli-uyelik-uygulamasi-basladi-1063074745.html
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netflix, şifre, hesap
Netflix'ten şifre paylaşımını engellemenin ilk adımı olacak yeni özellik
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Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, hesap paylaşımı denilen ve birkaç kişinin bir Netflix hesabını kullanabilmesine olanak veren şifre paylaşımı özelliği durdurmak üzere ilk adımı attı.
Netflix, internet sitesinde yayınladığı bildiride 'Erişim ve Cihazları Yönet' isimli yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu.
Açıklamaya göre bu özellik, bir kullanıcının sahip olduğu hesabın açık olduğu tüm cihazları görmesini ve kontrol etmesini sağlayacak ve ayrıca bilinmeyen veya istenmeyen bir cihazdan çıkış yapmak mümkün olacak.
Öte yandan platform, özelliği güvenlik katmanı olarak tanımladı. Özellik, hesap sahibinin şifresini paylaştığı yakınlarının cihazlarındaki oturumu kapatabilmesine imkan tanıyacak.
Hesap sahibinin herhangi bir işlem yapmaması durumunda Netflix, şifre paylaşımı tespit ederek hesapların açık olduğu cihazlardan rastgele çıkış yapabilecek ve hesap sahibi, kendi hesabından çıkarılabilecek.
Açıklamada özelliğin, platformun web, iOS veya Android sürümüne eklendiği belirtildi.