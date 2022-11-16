https://sputniknews.com.tr/20221116/mak-danismanlik-chpdeki-yukselis-yerini-dususe-birakti-1063488229.html

MAK Danışmanlık: CHP'deki yükseliş, yerini düşüşe bıraktı

MAK Danışmanlık: CHP'deki yükseliş, yerini düşüşe bıraktı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Yüzde 45 bandında bir 6’lı masa, yüzde 40-41 bandında da bir Cumhur İttifakı görüyoruz” dedi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:41+0300

2022-11-16T13:41+0300

2022-11-16T13:41+0300

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‘MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını açıkladı’ MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat konuk olarak katıldı. Kulat programda, partilerin son oy durumlarına ve cumhurbaşkanı adaylığındaki son gelişmelere yönelik bilgiler paylaştı.Kasım ayının ilk haftasının anket sonuçlarını açıklayan Kulat, partilerin olası oy oranları ile ilgili şu bilgileri verdi:‘Millet İttifakı’nda ibre Kılıçdaroğlu’ndan yana’Millet İttifakı’nın adayının büyük oranda şekillendiğini dile getiren Kulat, 6’lı masanın bir lider yarışına girmek istemediğini bildirdi. Ekrem İmamoğlu’nun aday olacağı yönündeki iddiaları da yorumlayan Kulat, şunları söyledi:Kulat ayrıca, Millet İttifakı adayını ne zaman açıklayacak sorusunu ise “Millet İttifakı adayını Şubat ayı gibi açıklayacak” şeklinde cevapladı.‘HDP görüşmesi yeni bir arayış’Yüzde 50+1 oy oranının yakalanabilmesi için HDP’nin oyuna ihtiyaç olduğunu savunan Kulat, “Kamuoyu araştırmalarında 50+1 için sizin HDP oylarına, daha genel anlamda da Kürt oylarına ihtiyacınız var. Dolayısıyla siz bu seçmenle de şu ya da bu nedenden dolayı özellikle son dönemde de bağınızı koparmışsınız. Yapılan görüşmeler var. Bu görüşmeler Sayın Cumhurbaşkanının talimatı olmaksızın olmaz. Siyaset kurumu zaman zaman çizgi değişiklikleri oluşturur. Yani siyasette makas değişikliği olur ama istikamet değişikliği olmamalı. Eğer makas değişikliğiyle yetinirseniz bu bir şekilde karşılık bulabilir. Ama istikamet değişikliğine yönelik bir düzenleme yaparsanız bunu topluma anlatmak için bir zamana ihtiyacınız var. Bu noktada iktidarın HDP ile başlayan süreçte yeni adımlar atma ihtimalini düşünüyorum. Özellikle şu anda Cumhur İttifakı’nın dışındaki başka partilere de önümüzdeki günlerde bir kısım ittifakın içine alma ya da ittifakla beraber hareket etme hamleleri başlatılacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.‘Kayıp 8 saat açıklaması ikna edici değil’CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyaretini yorumlayan Kulat, şeffaflık vurgusu yaptı. Kulat, şu değerlendirmelerde bulundu:‘Siyasi partiler ve STK’lar İstiklal’de kol kola yürümeli’13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıdan sonra siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin (STK) Taksim meydanında yürümesi gerektiğini savunan Kulat, şu öneride bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20221110/ak-partili-mustafa-sen-partisinin-yaptirdigi-anketteki-oy-oranlarini-acikladi-1063298595.html

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