AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı

"AK Parti olarak oy oranımız 42. Bu iki aydır da 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Son dönemdeki küresel liderliği bunu besliyor. Gençlerin AK Parti ile ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından biraz açıldı, negatif yönde ayrıştı. Fakat tekrar toparlandı, neredeyse AK Parti ortalamasına 40'a doğru geliyor. AK Parti'ye oy veren gençlerin Oy Oranı; AK Parti'yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar neredeyse."