https://sputniknews.com.tr/20221110/ak-partili-mustafa-sen-partisinin-yaptirdigi-anketteki-oy-oranlarini-acikladi-1063298595.html
AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı
AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 52, AK Parti'ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü iddia... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T17:10+0300
2022-11-10T17:10+0300
2022-11-10T17:10+0300
politika
ak parti
seçim
anket
recep tayyip erdoğan
mustafa şen
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A Haber canlı yayınında konuşan AK Partili Mustafa Şen, parti taradından yapılan ankette yer alan oy oranlarına ilişkin konuştu.MHP’yle birlikte yüzde 50’yi aştıklarını savunan Şen, şunları da ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20221019/ozer-sencardan-metropoll-bir-muhendislik-sirketi-diyen-altayliya-yanit-baltasini-tasa-vurdu-1062495221.html
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ak parti, seçim, anket, recep tayyip erdoğan, mustafa şen
ak parti, seçim, anket, recep tayyip erdoğan, mustafa şen
AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 52, AK Parti'ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü iddia etti.
A Haber canlı yayınında konuşan AK Partili Mustafa Şen, parti taradından yapılan ankette yer alan oy oranlarına ilişkin konuştu.
MHP’yle birlikte yüzde 50’yi aştıklarını savunan Şen, şunları da ekledi:
"AK Parti olarak oy oranımız 42. Bu iki aydır da 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Son dönemdeki küresel liderliği bunu besliyor. Gençlerin AK Parti ile ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından biraz açıldı, negatif yönde ayrıştı. Fakat tekrar toparlandı, neredeyse AK Parti ortalamasına 40'a doğru geliyor. AK Parti'ye oy veren gençlerin Oy Oranı; AK Parti'yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar neredeyse."