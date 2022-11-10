Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221110/ak-partili-mustafa-sen-partisinin-yaptirdigi-anketteki-oy-oranlarini-acikladi-1063298595.html
AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı
AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 52, AK Parti'ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü iddia... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T17:10+0300
2022-11-10T17:10+0300
politika
ak parti
seçim
anket
recep tayyip erdoğan
mustafa şen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045064701_14:0:643:354_1920x0_80_0_0_74b0d28f75f5d50f9726f3ab521e3158.jpg
A Haber canlı yayınında konuşan AK Partili Mustafa Şen, parti taradından yapılan ankette yer alan oy oranlarına ilişkin konuştu.MHP’yle birlikte yüzde 50’yi aştıklarını savunan Şen, şunları da ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20221019/ozer-sencardan-metropoll-bir-muhendislik-sirketi-diyen-altayliya-yanit-baltasini-tasa-vurdu-1062495221.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045064701_92:0:564:354_1920x0_80_0_0_2dd5b68566a5275e037428aa42daf891.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, seçim, anket, recep tayyip erdoğan, mustafa şen
ak parti, seçim, anket, recep tayyip erdoğan, mustafa şen

AK Partili Mustafa Şen, partisinin yaptırdığı anketteki oy oranlarını açıkladı

17:10 10.11.2022
© İHAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 52, AK Parti'ninse yüzde 42 oy oranında ölçüldüğünü iddia etti.
A Haber canlı yayınında konuşan AK Partili Mustafa Şen, parti taradından yapılan ankette yer alan oy oranlarına ilişkin konuştu.
MHP’yle birlikte yüzde 50’yi aştıklarını savunan Şen, şunları da ekledi:
"AK Parti olarak oy oranımız 42. Bu iki aydır da 40 bandına oturmuş durumda. Cumhur İttifakı toplamımız da 50'nin üzerinde. Cumhurbaşkanımız da 52 düzeyinde. Ve Cumhurbaşkanımıza AK Parti seçmeninin dışında da oy geliyor. Son dönemdeki küresel liderliği bunu besliyor. Gençlerin AK Parti ile ilişkisi hiçbir zaman kopmadı. Zaman zaman AK Parti ortalamasından biraz açıldı, negatif yönde ayrıştı. Fakat tekrar toparlandı, neredeyse AK Parti ortalamasına 40'a doğru geliyor. AK Parti'ye oy veren gençlerin Oy Oranı; AK Parti'yi takip eden iki muhalefet partisinin toplamı kadar neredeyse."
Özer Sencar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
POLİTİKA
Özer Sencar'dan, 'Metropoll bir mühendislik şirketi' diyen Altaylı'ya yanıt: 'Baltasını taşa vurdu'
19 Ekim, 16:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала