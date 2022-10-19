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Özer Sencar'dan, 'Metropoll bir mühendislik şirketi' diyen Altaylı'ya yanıt: 'Baltasını taşa vurdu'
Özer Sencar'dan, 'Metropoll bir mühendislik şirketi' diyen Altaylı'ya yanıt: 'Baltasını taşa vurdu'
Fatih Altaylı, Metropoll'ün yaptığı anketlere yönelik, "Sencar kendi fikirlerini anket sonucu diye pazarlıyor" ifadelerini kullandı. Metropoll'ün kurucusu Özer... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T16:45+0300
2022-10-19T16:53+0300
politika
anket
anket şirketleri
özer sencar
fatih altaylı
politika
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında Metropoll Araştırma tarafından yapılan anketleri eleştirdi.Anket sonuçlarının Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın fikirleri olduğunu iddia eden Altaylı, şunları söyledi:'Baltayı taşa vurdu'Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Altaylı'nın yazısı üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Fatih Altaylı baltasını taşa vurdu. Kendisi adına iki kez arandım ve programına davet edilmiştim son bir yılda ve kabul etmemiştim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220602/metropollun-kurucusu-sencar-alti-lider-boyle-dusunuyorsa-secimi-kaybedeceklerini-soyleyebilirim-1056919481.html
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anket, anket şirketleri, özer sencar, fatih altaylı, politika
anket, anket şirketleri, özer sencar, fatih altaylı, politika

Özer Sencar'dan, 'Metropoll bir mühendislik şirketi' diyen Altaylı'ya yanıt: 'Baltasını taşa vurdu'

16:45 19.10.2022 (güncellendi: 16:53 19.10.2022)
© Fotoğraf : TwitterÖzer Sencar
Özer Sencar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Fatih Altaylı, Metropoll'ün yaptığı anketlere yönelik, "Sencar kendi fikirlerini anket sonucu diye pazarlıyor" ifadelerini kullandı. Metropoll'ün kurucusu Özer Sencar ise "Baltayı taşa vurdu, iki kez programa çağırmıştı, kabul etmedim" dedi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında Metropoll Araştırma tarafından yapılan anketleri eleştirdi.
Anket sonuçlarının Metropoll Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar'ın fikirleri olduğunu iddia eden Altaylı, şunları söyledi:
"Dünyanın en büyük ve yaygın anket şirketleri bile bu kadar düzenli ve geniş anket yapamazlar. İPSOS’un 500 düzenli anketörü var, onlar bile bu kadarını yapamıyorlar. Metropoll, dünyanın en büyük araştırma şirketi GALLUP’un global olarak yaptığı anketlerden fazlasını Türkiye’de tek başına bir günlük olarak yapıyor gibi bir durum var ortada. Bana sorarsanız ortada Motropoll’un yaptığı bir anket falan yok. Masa başı siyaset mühendisliğini “anketçilik” olarak sunuyor. Kendi fikirlerini “anket sonucu” diye pazarlıyor. Günlük köşe yazılarını “anket süsü” olarak bize iteliyor. Hiç kimse bu kadar detaylı, bu kadar sofistike, bu kadar incelikli sorularla oluşturulmuş anketleri bu kadar sık ve bu kadar düzenli biçimde yapamaz."

'Baltayı taşa vurdu'

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Altaylı'nın yazısı üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "Fatih Altaylı baltasını taşa vurdu. Kendisi adına iki kez arandım ve programına davet edilmiştim son bir yılda ve kabul etmemiştim" dedi.
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Metropoll'ün kurucusu Sencar: Altı lider böyle düşünüyorsa seçimi kaybedeceklerini söyleyebilirim
2 Haziran , 16:14
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