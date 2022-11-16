Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı: Kredi kısıtlamaları acilen kaldırılmalı

"Kamu bankalarımız topladıkları mevduatın yaklaşık yüzde 7'sini konut kredisi olarak kullandırırken özel bankalarımız sadece yüzde 2'sini kullandırmaktadır. Ülkemizin ihtiyacı olan yıllık 800 bin konut üretebilmesi ve gençlerimizin konut alımına erişebilmesi için toplanan mevduatın en az yüzde 9'unun erişilebilir konut kredisi olarak kullandırılması gerekmektedir. Bu, ülke ve sektör büyümesinin, istihdam ve ihtiyacı karşılayacak konut üretiminin sürdürülebilir makul seviyelerde devam edebilmesi için çok önemli bir faktördür. 8,5 trilyon liralık mevduatın içinde konut kredi stoku sadece 350 milyar TL olup, yüzde 4 mertebesindedir. Mevcut durum devam ettiği takdirde konut satışları ve üretimi düşmeye devam edecektir."