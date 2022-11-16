https://sputniknews.com.tr/20221116/konut-satislari-ekimde-dustu-1063477668.html

Konut satışları ekimde düştü

Konut satışları ekimde düştü

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 102 bin 660 oldu. Konut satışları en fazla İstanbul'da... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T10:22+0300

2022-11-16T10:22+0300

2022-11-16T10:22+0300

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 102 bin 660 oldu.Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16.5 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7.9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile Antalya izledi.Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.Konut satışları ocak-ekim ayında arttıKonut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artışla 1 milyon 159 bin 853 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış göstererek 13 bin 268 oldu.Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,9 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 241 bin 869 oldu.Ekim ayındaki ipotekli satışların, 4 bin 260'ı, ocak-ekim dönemindeki ipotekli satışların ise 65 bin 37'si ilk el satış olarak gerçekleşti.89 bin konut el değiştirdiTürkiye genelinde diğer konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 89 bin 392 oldu.Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,1 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 917 bin 984 oldu.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,0 azalarak 32 bin 692 oldu.Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,8 oldu. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 344 bin 810 olarak gerçekleşti.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 azalış göstererek 69 bin 968 oldu.Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,2 oldu. İkinci el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,6 artışla 815 bin 43 olarak gerçekleşti.Yabancılara 5 bin konut satıldıYabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 azalarak 5 bin 377 oldu.Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu.Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 123 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 658 konut satışı ile İstanbul ve 490 konut satışı ile Mersin izledi.Ekim ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 23 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 498 konut ile İran, 310 konut ile Irak ve 216 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

https://sputniknews.com.tr/20221014/konut-satislari-eylulde-gecen-yilin-ayni-ayina-oranla-yuzde-229-azaldi-1062296852.html

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