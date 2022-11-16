https://sputniknews.com.tr/20221116/iranda-mahsa-emini-protestolari-bir-gostericiye-daha-idam-cezasi--1063472593.html

İran'da Mahsa Emini protestoları: Bir göstericiye daha idam cezası

İran'da Mahsa Emini protestoları: Bir göstericiye daha idam cezası

Başkent Tahran'da Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara katılan ve 'isyan çıkarmakla' suçlanan çok sayıda göstericinin... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T05:43+0300

2022-11-16T05:43+0300

2022-11-16T05:43+0300

dünya

mahsa emini

iran

idam

idam cezası

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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei’nin talimatıyla, 'süratle, adalet ve hukuka dayalı şekilde soruşturma sürecinin başlatıldığı ve sanıkların yargılanmasına devam edildiği' belirtildi.Pazar günü, Tahran Devrim Mahkemesi'nce sanıklardan birinin idam cezasına, 5 sanığın ise 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldığı hatırlatılan haberde, kimlik bilgileri belirtilmeksizin, Tahran Devrim Mahkemesi'nin, 1 göstericiye daha 'korku ve infiale sebep olacak şekilde ateşsiz silah kullanmak suretiyle devlete savaş açmak' suçundan idam cezası verdiği, karara yönelik temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.Bu kararla, Mahsa Emini protestolarına katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verilen kişi sayısı ikiye yükseldi.Protestoculara istenen cezalarGözaltına alınanlara ilişkin iddianamelerin hazırlanmaya başlamasıyla birlikte ülkede göstericilere verilecek cezalar da tartışma konusu oldu.İran Meclisindeki 227 milletvekilinin imzasıyla 6 Kasım Pazar günü, 'gösterilerde ateşli veya ateşsiz silahlarla insanların canına kasteden ve ölümlerine neden olan kişiler hakkında idam cezasının uygulanmasını öneren' bildiri yayımlanmıştı.İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, "yargı sürecinde göstericilerle isyancıların birbirinden ayrılması gerektiğini" vurgulamıştı.Ejei, yargı mensuplarından değerlendirmelerinde dikkatli olmalarını isteyerek "Yargı mensupları, son gösterilerde asıl isyancılarla suçsuz ve kandırılmış insanları ayrıştırmalı ve gerekli mekanizmalarla bu kişileri serbest bırakmalıdırlar." ifadelerini kullanmıştı.İran Meclis Başkanlığı Sözcüsü Nizamuddin Musevi ise 8 Kasım Salı günü, 227 milletvekilinin bildirisine değinerek, şunları söylemişti:

https://sputniknews.com.tr/20221116/irandaki-protestolarda-bir-albay-olduruldu-1063470693.html

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mahsa emini, iran, idam, idam cezası