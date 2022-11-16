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https://sputniknews.com.tr/20221116/irandaki-protestolarda-bir-albay-olduruldu-1063470693.html
İran'daki protestolarda bir albay öldürüldü
İran'daki protestolarda bir albay öldürüldü
İran, ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında bir albayın, kimliği belirsiz göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T02:09+0300
2022-11-16T02:09+0300
dünya
mahsa emini
iran
batı azerbaycan
albay
gösteri
protesto
ölüm
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentindeki gösteriler sırasında Resa Elmasi adlı bir albay hayatını kaybetti.İranlı albayın, 'kimliği belirsiz isyancılar' tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü bildirildi.Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle' gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 326 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221113/iranda-mahsa-emini-protestolari-ilk-kez-bir-gostericiye-idam-cezasi--1063395882.html
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mahsa emini, iran, batı azerbaycan, albay, gösteri, protesto, ölüm
mahsa emini, iran, batı azerbaycan, albay, gösteri, protesto, ölüm

İran'daki protestolarda bir albay öldürüldü

02:09 16.11.2022
© AP Photoİran, ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında bir albayın, kimliği belirsiz göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
İran, ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında bir albayın, kimliği belirsiz göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AP Photo
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İran, ülkenin kuzeybatısındaki Bukan kentindeki protestolar sırasında bir albayın, kimliği belirsiz göstericiler tarafından vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan kentindeki gösteriler sırasında Resa Elmasi adlı bir albay hayatını kaybetti.
İranlı albayın, 'kimliği belirsiz isyancılar' tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle' gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise hafta sonu yaptığı açıklamada, gösterilerde 326 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.
İran - Mahsa Emini Protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
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