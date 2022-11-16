https://sputniknews.com.tr/20221116/fatihte-otomobilden-yukselen-alevler-park-halindeki-araclara-sicradi-1063466792.html
Fatih'te otomobilden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı
Fatih'te otomobilden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı
Fatih'te bir otomobilde başlayan yangından yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T00:01+0300
2022-11-16T00:01+0300
2022-11-16T00:38+0300
türkiye
fatih
yangın
otomobil
istanbul
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Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221109/bursada-8i-cocuk-9-kisinin-yasamini-yitirdigi-yangina-dair-aciklama-cocuklar-1-11-yas-araliginda-1063223169.html
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fatih, yangın, otomobil, istanbul
fatih, yangın, otomobil, istanbul
Fatih'te otomobilden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı
00:01 16.11.2022 (güncellendi: 00:38 16.11.2022) Abone ol
Fatih'te bir otomobilde başlayan yangından yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen 34 GS 6448 plakalı otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.
Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.
Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.