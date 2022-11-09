https://sputniknews.com.tr/20221109/bursada-8i-cocuk-9-kisinin-yasamini-yitirdigi-yangina-dair-aciklama-cocuklar-1-11-yas-araliginda-1063223169.html

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair açıklama: Çocuklar 1-11 yaş aralığında

Bursa'da 8'i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair açıklama: Çocuklar 1-11 yaş aralığında

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile bir anne hayatını kaybetti. Bursa Belediye Başkanı Aktaş... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T08:19+0300

2022-11-09T08:19+0300

2022-11-09T08:19+0300

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, Değirmenönü Mahallesi'nde, kentte geçici koruma kapsamında ikamet eden Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, acı bir olay yaşandığını söyledi. Dört katlı binanın dükkanların üstündeki ilk katında 23.52'de itfaiyeye yangın ihbarının geldiğini belirten Canbolat, şöyle devam etti:Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin de "İtfaiyemizin ön tespitleri sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.'Bina çok büyük bir yangına maruz kalmamış'Bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.Ölen çocukların doğum tarihlerinin 2011 ile 2021 arası olduğunu aktaran Aktaş, şunları söyledi:Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldıSavcıların ve ilgili ekiplerin evde yaptığı incelemelerin ardından anne Amina Eltaha Elmuse (31), çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10 ) ve Muhammed Aljasem (3) ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim'in (11) naaşı cenaze araçlarına taşındı.Cenazeler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Dumandan etkilenen çocuklardan 6'sının babası Hüseyin Aljasem, tedavisinin ardından taburcu edildi.Binanın üst katında yaşayan ve dumandan etkilenen 3 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamaBursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, yangınla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.Olay yerinde 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet savcısı nezaretinde bilirkişi incelemesi ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada "Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/bursada-yangin-can-kayiplarinin-oldugu-bildiriliyor-1063217928.html

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