https://sputniknews.com.tr/20221109/bursada-yangin-can-kayiplarinin-oldugu-bildiriliyor-1063217928.html
Bursa'da yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan bir binada çıkan yangında can kayıplarının olduğu bildiriliyor. İHA'nın haberine göre yangında... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T01:30+0300
2022-11-09T01:30+0300
2022-11-09T02:00+0300
türkiye
bursa
yangın
can kaybı
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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı.İHA'nın aktardığına göre, yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi.Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.Canbolat, "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum" dedi.Bursa Valisi, olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3 ila 10 arasında olduğunu söyledi.Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "İtfaiyenin ön tespitleri sobadan kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" bilgisini paylaştı.
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bursa, yangın, can kaybı
Bursa'da yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
01:30 09.11.2022 (güncellendi: 02:00 09.11.2022) Abone ol
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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan bir binada çıkan yangında can kayıplarının olduğu bildiriliyor. İHA'nın haberine göre yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı.
İHA'nın aktardığına göre, yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.
Canbolat, "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum" dedi.
Bursa Valisi, olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3 ila 10 arasında olduğunu söyledi.
Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "İtfaiyenin ön tespitleri sobadan kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" bilgisini paylaştı.