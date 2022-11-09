https://sputniknews.com.tr/20221109/bursada-yangin-can-kayiplarinin-oldugu-bildiriliyor-1063217928.html

Bursa'da yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü mahallesinde bulunan bir binada çıkan yangında can kayıplarının olduğu bildiriliyor. İHA'nın haberine göre yangında... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T01:30+0300

2022-11-09T01:30+0300

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türkiye

bursa

yangın

can kaybı

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Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan bir binada yangın çıktı.İHA'nın aktardığına göre, yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi.Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Değirmenönü Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın orta katında, Suriyeli ailenin yaşadığı dairede yangın çıktığını söyledi.Canbolat, "Orta katta şu ana kadar yapılan tespitlerde 9 ceset var. Bunların 8'i çocuk ve biri anne. Ben de olay bölgesine gidiyorum" dedi.Bursa Valisi, olay yerindeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 3 ila 10 arasında olduğunu söyledi.Canbolat, yangının çıkış nedenine ilişkin ise "İtfaiyenin ön tespitleri sobadan kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor" bilgisini paylaştı.

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bursa, yangın, can kaybı