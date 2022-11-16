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Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı
Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı
Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T22:37+0300
2022-11-16T23:05+0300
türkiye
istanbul
fatih
doğalgaz
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İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.AA'nın haberine göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta yürütülen doğal gaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu.Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sirayet etti. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/fatihte-otomobilden-yukselen-alevler-park-halindeki-araclara-sicradi-1063466792.html
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istanbul, fatih, doğalgaz
istanbul, fatih, doğalgaz

Fatih'te doğalgaz patlaması: 10 yaralı

22:37 16.11.2022 (güncellendi: 23:05 16.11.2022)
© İHAFatih’te İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı
Fatih’te İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA
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Fatih'te bir binanın doğal gaz kutusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Fatih'te doğal gaz kutusundaki patlamanın ardından bir binada çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
AA'nın haberine göre, Seyyid Ömer Mahallesi Evliya Ata Sokak'ta yürütülen doğal gaz altyapı çalışması sırasında bir binanın doğal gaz kutusunda patlama oldu.
Patlamanın ardından çıkan yangında alevler, binanın giriş ve birinci katına sirayet etti. Olayda, işçiler ve o sırada sokaktan geçen vatandaşlar olmak üzere 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Binada büyük çapta hasar oluştu.
Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Fatih'te, bir otomobilde başlayan yangından yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
TÜRKİYE
Fatih'te otomobilden yükselen alevler park halindeki araçlara sıçradı
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