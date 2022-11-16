https://sputniknews.com.tr/20221116/beyoglundaki-bombali-saldiri-eylemine-yardim-ettigi-belirlenen-husam-a-azezde-yakalandi-1063506416.html
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya yardım ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Azez'de yakalandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya yardım ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Azez'de yakalandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Suriye Azez'de emniyet güçlerince... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:57+0300
2022-11-16T21:57+0300
2022-11-16T22:27+0300
türkiye
afrin
azez
suriye
pkk
pkk/ypg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063426039_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_776d0335d1c7dfac8372307a8fff0c93.png
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheliyi, Suriye'nin Azez bölgesinde yakalandı.PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/beyoglu-saldirganinin-emniyetteki-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1063511419.html
türkiye
afrin
azez
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063426039_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_a02fffebc9141e0262174b4a5d536c8e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afrin, azez, suriye, pkk, pkk/ypg
afrin, azez, suriye, pkk, pkk/ypg
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya yardım ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Azez'de yakalandı
21:57 16.11.2022 (güncellendi: 22:27 16.11.2022) Abone ol
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheliyi, Suriye'nin Azez bölgesinde yakalandı.
PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.
Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi.