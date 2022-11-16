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https://sputniknews.com.tr/20221116/beyoglundaki-bombali-saldiri-eylemine-yardim-ettigi-belirlenen-husam-a-azezde-yakalandi-1063506416.html
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya yardım ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Azez'de yakalandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya yardım ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Azez'de yakalandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Suriye Azez'de emniyet güçlerince... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:57+0300
2022-11-16T22:27+0300
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheliyi, Suriye'nin Azez bölgesinde yakalandı.PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/beyoglu-saldirganinin-emniyetteki-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1063511419.html
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afrin, azez, suriye, pkk, pkk/ypg

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya yardım ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Azez'de yakalandı

21:57 16.11.2022 (güncellendi: 22:27 16.11.2022)
© AABeyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 48'e yükselirken, Suriye uyruklu şüpheli Ahlam Albashır'ın kaldığı evde yapılan aramada 3 bin 800 dolar, 5 bin euro ve 10 bin lira ile ziynet eşyası ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırı eyleminin gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen Hüsam A. isimli terörist, Suriye Azez'de emniyet güçlerince yakalandı.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri, eylemi gerçekleştiren terörist ve ona yardım eden şüphelilerle birlikte hareket ettiği belirlenen "Hüsam" kod adlı şüpheliyi, Suriye'nin Azez bölgesinde yakalandı.
PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne mensup olduğu belirlenen şüphelinin, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında onlara yardım ve yataklık ettiği belirlenen, patlamanın ardından başlatılan operasyon sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.
Emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla Azez'de yakalanan şüphelinin, sorgusu ve işlemleri yapılmak üzere İstanbul'a getirileceği bildirildi.
Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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Beyoğlu'ndaki saldırının faili olarak yakalanan terörist Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
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