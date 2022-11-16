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https://sputniknews.com.tr/20221116/beyoglu-saldirganinin-emniyetteki-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1063511419.html
Beyoğlu'ndaki saldırının faili olarak yakalanan terörist Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu'ndaki saldırının faili olarak yakalanan terörist Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk sorgusunda, saldırı emrini PKK terör... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T22:07+0300
2022-11-16T22:57+0300
türkiye
istiklal caddesi
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, saldırının faili olarak gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki sorgusuna da başlandı.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurtdışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.
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istiklal caddesi

Beyoğlu'ndaki saldırının faili olarak yakalanan terörist Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

22:07 16.11.2022 (güncellendi: 22:57 16.11.2022)
© AABeyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi
Beyoğlu'ndaki saldırı zanlısının, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'deki merkezinden talimatı aldığı belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk sorgusunda, saldırı emrini PKK terör örgütünün "Hacı" kod adlı yöneticisinden aldığını söylediği öğrenildi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, saldırının faili olarak gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki sorgusuna da başlandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurtdışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.
Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.
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