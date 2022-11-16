https://sputniknews.com.tr/20221116/beyoglu-saldirganinin-emniyetteki-ilk-ifadesi-ortaya-cikti-1063511419.html

Beyoğlu'ndaki saldırının faili olarak yakalanan terörist Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu'ndaki saldırının faili olarak yakalanan terörist Albashır'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ilk sorgusunda, saldırı emrini PKK terör... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T22:07+0300

2022-11-16T22:07+0300

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türkiye

istiklal caddesi

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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürerken, saldırının faili olarak gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki sorgusuna da başlandı.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurtdışına kaçış planı yaptığı sırada Küçükçekmece'de yakalanan terörist, ifadesinde, Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içinde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüten "Hacı" kod adlı örgüt mensubuyla irtibatlı olduğunu söyledi.Albashır'ın ifadesinde ayrıca, "Hacı" kod adlı örgüt mensubundan Türkiye'ye yönelik eylem yapması yönünde talimat aldığını, Münbiç'te 2 ay kaldıktan sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattığı kaydedildi.

türkiye

istiklal caddesi

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istiklal caddesi