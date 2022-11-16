https://sputniknews.com.tr/20221116/bakirkoyde-istinat-duvari-coktu-e-5-baglanti-yolu-trafige-kapatildi-1063482240.html

Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, D-100 (E-5) bağlantı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T12:06+0300

2022-11-16T12:06+0300

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bakırköy

çökme

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Bakırköy'de pazar yeri inşaatı sırasında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün istinat duvarında çökme meydana geldi.Bakırköy Belediyesi’nin pazar yeri yönetim binası inşaatında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Belediye ekipleri tarafından iş makinaları ile sabahın erken saatlerinde çöken duvar için çalışma başlatıldı. Yol kenarına dubalar konulup, emniyet şeridi çekildi.

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