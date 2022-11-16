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Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, D-100 (E-5) bağlantı... 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T12:06+0300
2022-11-16T12:06+0300
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türkiye
bakırköy
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Bakırköy'de pazar yeri inşaatı sırasında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün istinat duvarında çökme meydana geldi.Bakırköy Belediyesi’nin pazar yeri yönetim binası inşaatında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi. Gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Belediye ekipleri tarafından iş makinaları ile sabahın erken saatlerinde çöken duvar için çalışma başlatıldı. Yol kenarına dubalar konulup, emniyet şeridi çekildi.
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türkiye, bakırköy, çökme
türkiye, bakırköy, çökme

Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı

12:06 16.11.2022
© İHABakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA
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İstanbul'da Bakırköy Adliyesi yanında kurulacak pazar yeri inşaatında istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, D-100 (E-5) bağlantı yolu trafiğe kapatıldı.
Bakırköy'de pazar yeri inşaatı sırasında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün istinat duvarında çökme meydana geldi.
Bakırköy Belediyesi’nin pazar yeri yönetim binası inşaatında E-5 bağlantı yolu üzerinde bulunan istinat duvarında çökme meydana geldi.
Gece saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.
Belediye ekipleri tarafından iş makinaları ile sabahın erken saatlerinde çöken duvar için çalışma başlatıldı. Yol kenarına dubalar konulup, emniyet şeridi çekildi.
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