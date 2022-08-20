https://sputniknews.com.tr/20220820/ilk-kez-marmaranin-depremselligi-olculdu-1500-binada-cokme-riski-1060169364.html

İlk kez Marmara'nın depremselliği ölçüldü: 1500 binada çökme riski

İlk kez Marmara'nın depremselliği ölçüldü: 1500 binada çökme riski

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul’u bekleyen depreme ilişkin, “Erken uyarı sistemleri üzerinde çalışıyoruz. Bu sayede İGDAŞ ile işbirliğinde... 20.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-20T07:06+0300

2022-08-20T07:06+0300

2022-08-20T07:15+0300

türkiye

deprem

istanbul

ibb

marmara bölgesi

marmara depremi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İBB’nin olası büyük deprem için yaptığı hazırlıkları anlattı. Gökçe, erken deprem uyarı sistemi ve anında müdahale edilebilmesine ilişkin çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Gökçe, “Bir deprem olduğu anda İGDAŞ üzerinden İstanbul’daki tüm gaz akışını kesecek bir önleyici sistem kurmak için çalışıyoruz. Depremi 6-15 saniye aralığında önceden öğrenmek, gazı kesmek ve sonrasında depremden kaynaklı gaz patlamalarını önlemeyi sağlayacak. Vatandaşları olabilecek en kısa sürede metrolara doldurmayı hedefliyoruz ki mahsur kalarak ikinci bir afet yaşayarak mağdur olacak vatandaşların sayısı azalsın” diye konuştu.Alanında yetkin akademisyenlerle birlikte Marmara Denizi’nin depremselliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Gökçe, “Daha önce yapılmayan başka bir şeyi daha yaptık. Marmara’nın güncel depremselliğini ölçtük. Bu kentte 20 yıl boyunca yapılan ve kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıkla rantsal dönüşüme müsait yerlerde riskli yapı ilan edilerek çalışma yapılmış ve toprağın değerinin yüksek olduğu yerlerde konutlar yapılmış. Ancak buralarda dezavantajlı grupların ve riskli yapıların olduğu binalar dönüşmemiş” ifadelerini kullandı.‘2 milyon kişiyle konuştuk'Gökçe, kentsel dönüşüm kapsamında hızlı tarama sistemi ile 650 bin 212 haneden oluşan 102 bin 84 binayı ziyaret ettiklerini anlattı. Gökçe şunları kaydetti:

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deprem, istanbul, ibb, marmara bölgesi, marmara depremi