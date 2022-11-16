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https://sputniknews.com.tr/20221116/ankarada-oldurulen-5-afganlinin-katil-zanlisi-belirlendi-1063486110.html
Ankara’da öldürülen beş Afgan'ın katil zanlısı belirlendi
Ankara’da öldürülen beş Afgan'ın katil zanlısı belirlendi
Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T13:15+0300
2022-11-16T13:31+0300
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Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi. M.O.Y.’ nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan Afganistan’a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221115/ankarada-oldurulen-bes-afganin-faillerini-ozel-ekip-arayacak-1063462024.html
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türkiye, ankara, afgan
türkiye, ankara, afgan

Ankara’da öldürülen beş Afgan'ın katil zanlısı belirlendi

13:15 16.11.2022 (güncellendi: 13:31 16.11.2022)
© İHAAnkara’da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu
Ankara’da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© İHA
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Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi.
Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi. M.O.Y.’ nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan Afganistan’a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.
Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
TÜRKİYE
Ankara'da öldürülen beş Afgan'ın faillerini özel ekip arayacak
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