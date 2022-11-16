https://sputniknews.com.tr/20221116/ankarada-oldurulen-5-afganlinin-katil-zanlisi-belirlendi-1063486110.html

Ankara’da öldürülen beş Afgan'ın katil zanlısı belirlendi

Ankara’da öldürülen beş Afgan'ın katil zanlısı belirlendi

Ankara'da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı M.O.Y.'nin 9 Kasım'da Afganistan'a kaçtığı belirlendi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T13:15+0300

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Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi. M.O.Y.’ nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan Afganistan’a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi.Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20221115/ankarada-oldurulen-bes-afganin-faillerini-ozel-ekip-arayacak-1063462024.html

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