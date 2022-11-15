https://sputniknews.com.tr/20221115/ankarada-oldurulen-bes-afganin-faillerini-ozel-ekip-arayacak-1063462024.html
Ankara'da öldürülen beş Afgan'ın faillerini özel ekip arayacak
Ankara'da öldürülen beş Afgan'ın faillerini özel ekip arayacak
Ankara Altındağ'da bir evde cesetleri bulunan Afganistanlı beş kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T20:58+0300
2022-11-15T20:58+0300
2022-11-15T20:59+0300
türkiye
ankara
afgan
cinayet büro amirliği
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde cesetleri bulunan Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.Faillerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu.Soruşturma savcısının talimatıyla özel ekip kuran cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu.Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi.Sosyal medya hesapları incelemeye alındıCinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat verdi.Maktullerin arasında geçmişe dair ilişkilerinin ortaya çıkarılması için banka hesap hareketleri ve sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.Maktulleri tanıyan Afganistan vatandaşı iki kişiye ulaşan savcılık, bunların beyanı doğrultusunda olaydan sonra kayıplara karışan aynı ülke vatandaşı M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/ankarada-5-afganin-oldurulmesiyle-ilgili-bir-supheli-araniyor-1063328939.html
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ankara, afgan, cinayet büro amirliği
ankara, afgan, cinayet büro amirliği
Ankara'da öldürülen beş Afgan'ın faillerini özel ekip arayacak
20:58 15.11.2022 (güncellendi: 20:59 15.11.2022) Abone ol
Ankara Altındağ'da bir evde cesetleri bulunan Afganistanlı beş kişinin faillerinin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kurulduğu açıklandı.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde cesetleri bulunan Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin öldürülmelerine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
Faillerin yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği personelinden özel ekip kuruldu.
Soruşturma savcısının talimatıyla özel ekip kuran cinayet büro amirliği ve olay yeri inceleme çalışanları, cesetlerin bulunduğu evde, maktullere ait olabileceği değerlendirilen çok sayıda cep telefonu buldu.
Telefonların kimlere ait olduğu, GSM numaraları, mesajlar ve HTS kayıtlarının belirlenmesi için siber uzmanlar görevlendirildi.
Sosyal medya hesapları incelemeye alındı
Cinayetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda delici ve kesici alet, faillere ait parmak izi veya doku örneklerinin olup olmadığının araştırılması için laboratuvara gönderildi.
Savcılık, maktullerin tırnak arasında fail ya da faillerin DNA kalıntılarının bulunup bulunmadığının araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na talimat verdi.
Maktullerin arasında geçmişe dair ilişkilerinin ortaya çıkarılması için banka hesap hareketleri ve sosyal medya hesapları da incelemeye alındı.
Maktulleri tanıyan Afganistan vatandaşı iki kişiye ulaşan savcılık, bunların beyanı doğrultusunda olaydan sonra kayıplara karışan aynı ülke vatandaşı M.O.Y. hakkında yakalama kararı çıkardı.