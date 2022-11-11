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Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor
Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T15:00+0300
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cinayet
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri Afganistan uyruklu bir şüphelinin kimliğine ulaştı.Çalışmalarını bu kişinin üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.Söz konusu zanlının başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını değerlendiren polis, yeni deliller doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.Cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, polis, cinayet nedeni olarak para anlaşmazlığı ihtimali üzerinde duruyor.Ne olmuştu?Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/polis-iki-ihtimal-uzerinde-duruyor-5-afgani-kim-neden-oldurdu-1063326187.html
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ankara, afgan, cinayet
ankara, afgan, cinayet

Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor

15:00 11.11.2022
© AAAnkara'da 5 Afgan'ın öldürülmesi
Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri Afganistan uyruklu bir şüphelinin kimliğine ulaştı.
Çalışmalarını bu kişinin üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.
Söz konusu zanlının başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını değerlendiren polis, yeni deliller doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, polis, cinayet nedeni olarak para anlaşmazlığı ihtimali üzerinde duruyor.

Ne olmuştu?

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.
Ankara’da bir evde 5 Afgan bıçaklanmış halde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
YAŞAM
Polis iki ihtimal üzerinde duruyor: 5 Afgan'ı kim neden öldürdü?
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