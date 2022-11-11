https://sputniknews.com.tr/20221111/ankarada-5-afganin-oldurulmesiyle-ilgili-bir-supheli-araniyor-1063328939.html
Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor
Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T15:00+0300
2022-11-11T15:00+0300
2022-11-11T15:00+0300
türkiye
ankara
afgan
cinayet
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri Afganistan uyruklu bir şüphelinin kimliğine ulaştı.Çalışmalarını bu kişinin üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.Söz konusu zanlının başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını değerlendiren polis, yeni deliller doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.Cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, polis, cinayet nedeni olarak para anlaşmazlığı ihtimali üzerinde duruyor.Ne olmuştu?Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/polis-iki-ihtimal-uzerinde-duruyor-5-afgani-kim-neden-oldurdu-1063326187.html
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ankara, afgan, cinayet
Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri Afganistan uyruklu bir şüphelinin kimliğine ulaştı.
Çalışmalarını bu kişinin üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.
Söz konusu zanlının başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını değerlendiren polis, yeni deliller doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, polis, cinayet nedeni olarak para anlaşmazlığı ihtimali üzerinde duruyor.
Ne olmuştu?
Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.