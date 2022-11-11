https://sputniknews.com.tr/20221111/polis-iki-ihtimal-uzerinde-duruyor-5-afgani-kim-neden-oldurdu-1063326187.html

Polis iki ihtimal üzerinde duruyor: 5 Afgan'ı kim neden öldürdü?

Polis iki ihtimal üzerinde duruyor: 5 Afgan'ı kim neden öldürdü?

Ankara Altındağ'da, aynı evde kalan Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Asayiş şubesince başlatılan soruşturmaya terör ve istihbarat şubeleri de... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

ankara

afgan

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Ankara'da Afganistan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleştiriyor.NTV'den Gökhan Gerçek'in haberine göre, asayiş ekiplerince başlatılan soruşturmaya terör ve istihbarat şubeleri de dahil oldu.Olay Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.Cinayetlerin en az 5 gün önce işlendiği tahmin ediliyor.2 odalı evde bir ceset elleri bağlı dolapta, 4 ceset de yatakta bulundu.Uykularında öldürüldülerAfganlıların yatakta öldürülmesi, boğuşma izinin olmaması cinayetlerin gece geç saatlerde uyku sırasında işlendiği ihtimalini gündeme getirdi.Olay yerinde iki kimlik bulundu ancak kimliklerin kime ait olduğuna ilişkin tespit yapılamadı.Afganlılar geçici koruma statüsüyle mi yoksa yasadışı yollarla mı ülkeye girdiği araştırılıyor.Geçici koruma statüsüyle ülkeye giren yabancıların parmak izi alınıyor.Bu çerçevede olay yerinde bulunan kimliklerdeki bilgiler ve parmak izleri ile ilgili inceleme sürüyor.Polis, cinayetin birden fazla zanlı tarafından işlendiği ihtimalini de değerlendiriyor.Olayın uyuşturucu hesaplaşması ya da başarısız bir fidye girişimi olabileceği de ihtimaller arasında. Olayın uyuşturucu hesaplaşması ya da başarısız bir fidye girişimi olabileceği de ihtimaller arasında.

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