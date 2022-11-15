https://sputniknews.com.tr/20221115/sirnak-valiliginden-mhpli-baskanla-ilgili-aciklama-hat-bir-bayiden-yasa-disi-olarak-cikarildi-1063466658.html

Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı

Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı

Şırnak Valiliği'nden, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T23:39+0300

2022-11-15T23:39+0300

2022-11-15T23:44+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

güçlükonak

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Şırnak Valiliği, "İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı" iddiasıyla ilgili "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı" açıklaması yaptı.Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20221114/taksimdeki-saldirida-kullanilan-patlayicinin-tnt-oldugu-tespit-edildi-1063405126.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), güçlükonak