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Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı
Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı
Şırnak Valiliği'nden, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T23:39+0300
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Şırnak Valiliği, "İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı" iddiasıyla ilgili "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı" açıklaması yaptı.Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20221114/taksimdeki-saldirida-kullanilan-patlayicinin-tnt-oldugu-tespit-edildi-1063405126.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), güçlükonak
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), güçlükonak

Şırnak Valiliği, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama yaptı

23:39 15.11.2022 (güncellendi: 23:44 15.11.2022)
© İHA / MELİH YİĞİTMHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan
MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA / MELİH YİĞİT
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Şırnak Valiliği'nden, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili yapılan açıklamada, "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verildi.
Şırnak Valiliği, "İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı" iddiasıyla ilgili "Bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı" açıklaması yaptı.
Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan’ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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