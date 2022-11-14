https://sputniknews.com.tr/20221114/taksimdeki-saldirida-kullanilan-patlayicinin-tnt-oldugu-tespit-edildi-1063405126.html
Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-14T12:01+0300
2022-11-14T12:01+0300
2022-11-14T12:07+0300
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emniyet genel müdürlüğü (egm), taksim
emniyet genel müdürlüğü (egm), taksim
Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
12:01 14.11.2022 (güncellendi: 12:07 14.11.2022) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.