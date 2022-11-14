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SON DAKİKA | Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
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https://sputniknews.com.tr/20221114/taksimdeki-saldirida-kullanilan-patlayicinin-tnt-oldugu-tespit-edildi-1063405126.html
Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu... 14.11.2022, Sputnik Türkiye
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emniyet genel müdürlüğü (egm), taksim
emniyet genel müdürlüğü (egm), taksim

Taksim'deki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi

12:01 14.11.2022 (güncellendi: 12:07 14.11.2022)
© İHA / SEMA DEMİR-AW758524Taksim'de patlama
Taksim'de patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
© İHA / SEMA DEMİR-AW758524
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
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