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Saygı Öztürk: Hayatında İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, caddede en az üç gün keşif yaptı
Saygı Öztürk: Hayatında İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, caddede en az üç gün keşif yaptı
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstiklal Caddesi’nde bomba patlamadan önce saldırganların üç günlük keşif yaptığını yazdı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T08:23+0300
2022-11-15T08:23+0300
türkiye
istiklal caddesi
istanbul
taksim
terör saldırısı
bombalı saldırı
saygı öztürk
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Saygı Öztürk'ün bugünkü "İstiklal Caddesi’nde üç günlük keşif" başlıklı köşe yazısında İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin şu ifadelere yer verildi:Öztürk, İstanbul’da patlamanın ardından 46 kişinin gözaltına alınmasıyla saldırının bir ilişiği olmadığını belirtti:
https://sputniknews.com.tr/20221115/abdulkadir-selvi-eylemi-planlayan-ammar-1063435849.html
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istiklal caddesi
istanbul
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istiklal caddesi, istanbul, taksim, terör saldırısı, bombalı saldırı, saygı öztürk
istiklal caddesi, istanbul, taksim, terör saldırısı, bombalı saldırı, saygı öztürk

Saygı Öztürk: Hayatında İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, caddede en az üç gün keşif yaptı

08:23 15.11.2022
© İHAİstiklal Caddesi'nde patlama
İstiklal Caddesi'nde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA
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Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstiklal Caddesi’nde bomba patlamadan önce saldırganların üç günlük keşif yaptığını yazdı.
Saygı Öztürk'ün bugünkü "İstiklal Caddesi’nde üç günlük keşif" başlıklı köşe yazısında İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Terörist kadın, ülkemize tek başına gelmedi. Yurdumuza girdiği andan itibaren ona destek olan, yol gösteren, İstanbul'a götürenler var. Hayatında, İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, kendisine yardımcı olanlarla birlikte caddede en az üç gün keşif yaptı. Bu keşiflerde hangi gün ve saatlerde caddenin kalabalık olduğunu, patlayıcı madde dolu çantayı nereye bırakırsa patlamada daha fazla can kaybı verdireceğini, bıraktıktan sonra ayrılıp nereye gideceğini, en ince ayrıntısına kadar araştırdı."
Öztürk, İstanbul’da patlamanın ardından 46 kişinin gözaltına alınmasıyla saldırının bir ilişiği olmadığını belirtti:
"Ahlakm Albashir'in yakalanmasından sonra 46 kişi gözaltına alındı. Bazen olaylar birbirine karıştırılıyor, bunların tamamının son olayla terör bağlantılı olduğu sanılıyor. Oysa bunların patlamayla ilgisi yok. “Eğer, böyle bir bağlantı varsa, şimdiye kadar bunlar niçin yakalanmamış, büyük eylem niçin önlenmemiş?” diye sormak da herkesin hakkıdır. Bu eyleme Suriyeli kadın tek başına hazırlanmadı. Bunu getiren, götüren, patlayıcıyı sağlayan, kalacağı evi bulan, keşif yapmasına yardımcı olanlar var. Yani ifade alındıkça bu olayda gözaltılar olacaktır."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
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