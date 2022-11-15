Saygı Öztürk: Hayatında İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, caddede en az üç gün keşif yaptı

"Terörist kadın, ülkemize tek başına gelmedi. Yurdumuza girdiği andan itibaren ona destek olan, yol gösteren, İstanbul'a götürenler var. Hayatında, İstiklal Caddesi'ni görmemiş olan kadın, kendisine yardımcı olanlarla birlikte caddede en az üç gün keşif yaptı. Bu keşiflerde hangi gün ve saatlerde caddenin kalabalık olduğunu, patlayıcı madde dolu çantayı nereye bırakırsa patlamada daha fazla can kaybı verdireceğini, bıraktıktan sonra ayrılıp nereye gideceğini, en ince ayrıntısına kadar araştırdı."