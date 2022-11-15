Abdulkadir Selvi: Eylemi planlayan Ammar

İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ise Afrin üzerinden B. isimli teröristle karı koca görüntüsü altında, kaçak yollarla temmuz ayında Türkiye’ye gelmiş. Esenler’de Kobanili birisine ait olan tekstil atölyesine yerleştirilmiş. Örgüt Kobani’den Esenler’deki atölyede bir süre muhafaza edilmesi talimatını vermiş. Tekstil atölyesinin sahibini Kobani’den arayıp “İki kişi geliyor. Misafir et” deniliyor. O da, “Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim” diyor. Saldırıyı planlayan şahıs ise Suriye’den daha önce gelmiş.Terörist ifadesinde bombayı kendisinin getirmediğini, eylemden önce başka bir kanaldan kendisine ulaştırıldığını söylüyor. Ama eylemi planlayan şahısla birlikte yaşadıkları için bu ne derece doğru bilinmiyor. İstiklal Caddesi’ndeki bombalı eylemi gerçekleştiren Ahlam Albashir ise Afrin üzerinden B. isimli teröristle karı koca görüntüsü altında, kaçak yollarla temmuz ayında Türkiye’ye gelmiş. Esenler’de Kobanili birisine ait olan tekstil atölyesine yerleştirilmiş. Örgüt Kobani’den Esenler’deki atölyede bir süre muhafaza edilmesi talimatını vermiş. Tekstil atölyesinin sahibini Kobani’den arayıp “İki kişi geliyor. Misafir et” deniliyor. O da, “Evimde misafir edemem. Ancak atölyede misafir ederim” diyor. Saldırıyı planlayan şahıs ise Suriye’den daha önce gelmiş.Terörist ifadesinde bombayı kendisinin getirmediğini, eylemden önce başka bir kanaldan kendisine ulaştırıldığını söylüyor. Ama eylemi planlayan şahısla birlikte yaşadıkları için bu ne derece doğru bilinmiyor.

İstanbul saldırısı önlenemedi ama 24 saat geçmeden bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması önemli bir başarı. Sadece İstiklal’deki saldırı değil, PKK-PYD içindeki yeni Suriyeli yapılanması ortaya çıkarılmış oldu.İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist oradan kaçarak bindiği bir taksiyle Esenler’e geliyor. Burada yanına para alıyor. Bir şahıs onu alıp Küçükçekmece’deki eve götürüyor. İstanbul polisi tam 1200 kamera görüntüsünü inceleyip Esenler’i tespit ediyor. Yapılan baskında bir erkek ele geçiriliyor ama terörist kadın bulunamıyor. Şahsın sorgusundan ve teknik takip sonucunda teröristin Küçükçekmece’de olduğu tespit ediliyor. Kolay bir operasyon değil. Ayrıntıya girmeyelim ama bir iki yerde yapılan baskınlar ve takip boş çıkınca moral bozukluğu yaşanıyor fakat sonunda Küçükçekmece’deki evde bir miktar para ve silahla yakalanıyor. İstanbul saldırısı önlenemedi ama 24 saat geçmeden bütün bağlantılarının ortaya çıkarılması önemli bir başarı. Sadece İstiklal’deki saldırı değil, PKK-PYD içindeki yeni Suriyeli yapılanması ortaya çıkarılmış oldu.İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist oradan kaçarak bindiği bir taksiyle Esenler’e geliyor. Burada yanına para alıyor. Bir şahıs onu alıp Küçükçekmece’deki eve götürüyor. İstanbul polisi tam 1200 kamera görüntüsünü inceleyip Esenler’i tespit ediyor. Yapılan baskında bir erkek ele geçiriliyor ama terörist kadın bulunamıyor. Şahsın sorgusundan ve teknik takip sonucunda teröristin Küçükçekmece’de olduğu tespit ediliyor. Kolay bir operasyon değil. Ayrıntıya girmeyelim ama bir iki yerde yapılan baskınlar ve takip boş çıkınca moral bozukluğu yaşanıyor fakat sonunda Küçükçekmece’deki evde bir miktar para ve silahla yakalanıyor.

Olaydan sonra yaşanan teknik takipte Kobani ile konuşmalar tespit ediliyor. Kamışlı’daki merkezden, “Kız önemli değil. Onu infaz edin. Ammar bizim için önemli, Ammar’ı çıkarın” deniliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp tüm network’ü çözmemizi engelleyeceklerdi” demişti.Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristi Yunanistan’a kaçırmayı planlıyorlar. Ya orada ya da kaçıramayacaklarını anlarlarsa burada infaz edip bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek istiyorlar. Ama kadın terörist canlı olarak yakalanınca bu plan suya düşüyor. Olaydan sonra yaşanan teknik takipte Kobani ile konuşmalar tespit ediliyor. Kamışlı’daki merkezden, “Kız önemli değil. Onu infaz edin. Ammar bizim için önemli, Ammar’ı çıkarın” deniliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Örgütün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Ya kattan atın ya kanala atın talimatı var. Teröristi öldürüp tüm network’ü çözmemizi engelleyeceklerdi” demişti.Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristi Yunanistan’a kaçırmayı planlıyorlar. Ya orada ya da kaçıramayacaklarını anlarlarsa burada infaz edip bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek istiyorlar. Ama kadın terörist canlı olarak yakalanınca bu plan suya düşüyor.

İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar. İstanbul’daki saldırıyı planlayan şahsın ismi ise Ammar Jarkas. Büyük lokma bu. Kamışlı’daki merkezden, “Ammar bizim için önemli. Ammar’ı çıkarın” dedikleri terörist. Örgüt için önemli isim. Terörist kadını Yunanistan’a, Ammar Jarkas’ı ise Bulgaristan’a kaçırmayı planlıyorlar.