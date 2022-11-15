https://sputniknews.com.tr/20221115/rus-milletvekilinden-turkiyenin-abdnin-taziyesini-reddetmesine-yorum-1063442030.html
Rus milletvekilinden Türkiye’nin ABD’nin taziyesini reddetmesine yorum
Rus milletvekilinden Türkiye’nin ABD’nin taziyesini reddetmesine yorum
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya Partisi milletvekili Yevgeniy Fyodorov, Türkiye’nin ABD’nin terör saldırısı ile ilgili taziyesini kabul... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T11:39+0300
2022-11-15T11:39+0300
2022-11-15T11:39+0300
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abd
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Fyodorov, ABD’nin İstanbul’un İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı nedeniyle gönderdiği taziye mesajının Türkiye tarafından reddedilmesini Sputnik’e değerlendirdi.Rus milletvekili, “Türk istihbaratının bu konuda gerekli bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet, NATO üyeliği dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısını, kontrolü güçlendirmek amacıyla Türk rejimini sarsma girişimlerini ortadan kaldırmıyor” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221114/soylu-bize-verilen-mesaji-aldik-abd-elciliginin-taziye-dilemesini-reddediyoruz-1063404280.html
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rusya, yunanistan, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, abd, yevgeniy fyodorov
Rus milletvekilinden Türkiye’nin ABD’nin taziyesini reddetmesine yorum
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Birleşik Rusya Partisi milletvekili Yevgeniy Fyodorov, Türkiye’nin ABD’nin terör saldırısı ile ilgili taziyesini kabul etmemesi ile ilgili yorumunda Türk istihbaratının bu konuda gerekli bilgilere sahip olduğunu, ABD’nin Türkiye üzerindeki kontrolü güçlendirmek için rejimi ‘sarsmaya’ çalıştığını söyledi.
Fyodorov, ABD’nin İstanbul’un İstiklal Caddesi'nde meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı nedeniyle gönderdiği taziye mesajının Türkiye tarafından reddedilmesini Sputnik’e değerlendirdi.
Rus milletvekili, “Türk istihbaratının bu konuda gerekli bilgilere sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evet, NATO üyeliği dahi Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısını, kontrolü güçlendirmek amacıyla Türk rejimini sarsma girişimlerini ortadan kaldırmıyor” açıklamasında bulundu.