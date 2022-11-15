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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221115/putin-rusyanin-egemenligini-sarsma-girisimlerine-zamaninda-engel-olduk-1063453257.html
Putin: Rusya'nın egemenliğini 'sarsma' girişimlerine zamanında engel olduk
Putin: Rusya'nın egemenliğini 'sarsma' girişimlerine zamanında engel olduk
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin Rusya'nın egemenliğini ve devletini 'sarsma' girişimlerine zamanında engel olduklarını vurguladı. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T15:29+0300
2022-11-15T15:33+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
leningrad
büyük vatan savaşı
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Kızıl Ordu'nun Leningrad Kuşatması'nı tümüyle sonlandırdığı 27 Ocak tarihinde düzenlenecek kutlama etkinliklerini görüşen 'Pobeda' (Zafer) Orgazinasyon Komitesi'nin toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Putin, "Bir dizi ülkenin dünya tarihini yeniden yazma, yeniden şekillendirme girişimleri daha agresif hale geliyor ve genelde toplumumuzla ilgili olarak bariz bir amaç taşıyor. Bu amaç, en azından bizi değerlerimizden ayırmak, mahrum bırakmak ve en nihayetinde Rusya'yı zayıflatmak, egemenliğine nüfuz etmek. Fiilen egemenliğimizi sarsmak. Devletlerin ve halkların sarsılması da, tam olarak mifler uydurularak ve tarihi çarpıtılarak başlatılır" dedi.Bu senaryonun Ukrayna ve bazı ülkelerde uygulandığını gördüklerini, Rusya'da da bu senaryoyu uygulama girişimleri olduğunu kaydeden Putin, ancak Rusya'nın bunları tam zamanında ve çıkarlarını korumaya yetecek sertlikte engellediğini belirterek "Rus ulusal kimliğinin temeli, nesillerin devamlılığı, geleneklere bağlılık, yüksek manevi ve ahlaki değerler oldu ve olmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.Rusya'nın Büyük Vatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında Nazilerin vahşet uyguladığı bölgelerde SSCB halklarına karşı işlenen suçlarla ilgili son yıllarda adli süreçler düzenleyerek adaleti yeniden tesis etmeyi amaçladığını kaydeden Putin, "Bunlar, SSCB'yle savaşın sadece toprakları ve kaynakları ele geçirmek için yapılmadığını, Sovyet halkına, halkın tüm ulusal, etnik ve ırksal gruplarına karşı kasıtlı bir soykırım olduğunu su götürmez bir şekilde kanıtladı. Bu bizzat Nazilerin belgelerinde de görülüyor, her şey arşivlerde var" ifadelerini kullandı.Büyük Vatan Savaşı'nda zaferin SSCB'nin tüm halklarının temsilcileri tarafından kazanıldığını, bunu asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Putin, can kaybının yüzde 69, 70'inin Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne ait olduğunu söyledi.Putin, Batı'nın tarihi çarpıtma girişimlerinin Nazilerin suçlarındaki kendi katılımlarını gizleme ve Rusya'ya yönelik yeni saldırgan eylemler düzenlemek için zemin hazırlama amacı taşıdığını kaydetti.Rusya lideri, "Korku, korkaklık nedeniyle Nazilerle işbirliği yapanların başlıca görevi, kendi halklarının çıkarlarına yaptıkları bu ihaneti sözde milliyetçi çıkarlarla örtbas etmek. Bu, Ukrayna'nın günümüzdeki temsilcileri için de karakteristik bir durum. Tüm bu olaylar Bandera süreci çerçevesine çok iyi uyuyor. Kimse korkak olduğunu kabullenmek istemez, kimse başkalarının kendisinin korkak olduğunu düşünmesini istemez. Ancak ihanetinizi örtbas etmek, sözde ulusal çıkarlar için Nazilerle işbirliği yapmak, bu ihaneti örtbas örtmek için çok iyi bir kılıf" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221111/foreign-policy-abd-rusya-ile-muzakerelerde-gizli-hedefine-ulasmak-istiyor-1063340421.html
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rusya, vladimir putin, leningrad, büyük vatan savaşı
rusya, vladimir putin, leningrad, büyük vatan savaşı

Putin: Rusya'nın egemenliğini 'sarsma' girişimlerine zamanında engel olduk

15:29 15.11.2022 (güncellendi: 15:33 15.11.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin Rusya'nın egemenliğini ve devletini 'sarsma' girişimlerine zamanında engel olduklarını vurguladı.
Kızıl Ordu'nun Leningrad Kuşatması'nı tümüyle sonlandırdığı 27 Ocak tarihinde düzenlenecek kutlama etkinliklerini görüşen 'Pobeda' (Zafer) Orgazinasyon Komitesi'nin toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Putin, "Bir dizi ülkenin dünya tarihini yeniden yazma, yeniden şekillendirme girişimleri daha agresif hale geliyor ve genelde toplumumuzla ilgili olarak bariz bir amaç taşıyor. Bu amaç, en azından bizi değerlerimizden ayırmak, mahrum bırakmak ve en nihayetinde Rusya'yı zayıflatmak, egemenliğine nüfuz etmek. Fiilen egemenliğimizi sarsmak. Devletlerin ve halkların sarsılması da, tam olarak mifler uydurularak ve tarihi çarpıtılarak başlatılır" dedi.
Bu senaryonun Ukrayna ve bazı ülkelerde uygulandığını gördüklerini, Rusya'da da bu senaryoyu uygulama girişimleri olduğunu kaydeden Putin, ancak Rusya'nın bunları tam zamanında ve çıkarlarını korumaya yetecek sertlikte engellediğini belirterek "Rus ulusal kimliğinin temeli, nesillerin devamlılığı, geleneklere bağlılık, yüksek manevi ve ahlaki değerler oldu ve olmaya devam ediyor" vurgusunu yaptı.
Rusya'nın Büyük Vatan Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında Nazilerin vahşet uyguladığı bölgelerde SSCB halklarına karşı işlenen suçlarla ilgili son yıllarda adli süreçler düzenleyerek adaleti yeniden tesis etmeyi amaçladığını kaydeden Putin, "Bunlar, SSCB'yle savaşın sadece toprakları ve kaynakları ele geçirmek için yapılmadığını, Sovyet halkına, halkın tüm ulusal, etnik ve ırksal gruplarına karşı kasıtlı bir soykırım olduğunu su götürmez bir şekilde kanıtladı. Bu bizzat Nazilerin belgelerinde de görülüyor, her şey arşivlerde var" ifadelerini kullandı.
Büyük Vatan Savaşı'nda zaferin SSCB'nin tüm halklarının temsilcileri tarafından kazanıldığını, bunu asla unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Putin, can kaybının yüzde 69, 70'inin Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne ait olduğunu söyledi.
Putin, Batı'nın tarihi çarpıtma girişimlerinin Nazilerin suçlarındaki kendi katılımlarını gizleme ve Rusya'ya yönelik yeni saldırgan eylemler düzenlemek için zemin hazırlama amacı taşıdığını kaydetti.
Rusya lideri, "Korku, korkaklık nedeniyle Nazilerle işbirliği yapanların başlıca görevi, kendi halklarının çıkarlarına yaptıkları bu ihaneti sözde milliyetçi çıkarlarla örtbas etmek. Bu, Ukrayna'nın günümüzdeki temsilcileri için de karakteristik bir durum. Tüm bu olaylar Bandera süreci çerçevesine çok iyi uyuyor. Kimse korkak olduğunu kabullenmek istemez, kimse başkalarının kendisinin korkak olduğunu düşünmesini istemez. Ancak ihanetinizi örtbas etmek, sözde ulusal çıkarlar için Nazilerle işbirliği yapmak, bu ihaneti örtbas örtmek için çok iyi bir kılıf" diye konuştu.
ABD- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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