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Pendik'te İSKİ'nin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
Pendik'te İSKİ'nin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
İstanbul'da İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T15:51+0300
2022-11-15T16:06+0300
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
insan kemikleri
türkiye
pendik
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İstanbul Pendik'te Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı.Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise Haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı bayağı eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221109/istanbulda-bir-metruk-evde-insan-kafatasi-ve-kemik-parcalari-bulundu-1063226560.html
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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), insan kemikleri, pendik
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), insan kemikleri, pendik

Pendik'te İSKİ'nin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

15:51 15.11.2022 (güncellendi: 16:06 15.11.2022)
© DHAPendik'te İSKİ'nin çalışması, insan kemikleri bulunması
Pendik'te İSKİ'nin çalışması, insan kemikleri bulunması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© DHA
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İstanbul'da İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İstanbul Pendik'te Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı.
Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise Haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı bayağı eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
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