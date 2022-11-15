https://sputniknews.com.tr/20221115/pendikte-iskinin-calismasi-sirasinda-insan-kemikleri-bulundu-1063454873.html

Pendik'te İSKİ'nin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

Pendik'te İSKİ'nin çalışması sırasında insan kemikleri bulundu

İstanbul'da İSKİ ekiplerinin yolda yaptıkları kanal çalışması sırasında insana ait kemik bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-15T15:51+0300

2022-11-15T15:51+0300

2022-11-15T16:06+0300

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

insan kemikleri

türkiye

pendik

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İstanbul Pendik'te Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı.Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise Haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı bayağı eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221109/istanbulda-bir-metruk-evde-insan-kafatasi-ve-kemik-parcalari-bulundu-1063226560.html

türkiye

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istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), insan kemikleri, pendik