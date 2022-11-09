https://sputniknews.com.tr/20221109/istanbulda-bir-metruk-evde-insan-kafatasi-ve-kemik-parcalari-bulundu-1063226560.html
İstanbul'da bir metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
İstanbul'da bir metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
İstanbul Fatih'teki metruk bir evde insana ait kafatası ile kemik parçaları bulundu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T10:44+0300
2022-11-09T10:44+0300
2022-11-09T10:44+0300
türkiye
istanbul
fatih
kafatası
kemik
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Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanılmayan boş metruk bir evde, kağıt ve hurda toplayıcılar bir insana ait kafatası ile kemik parçalarını görünce durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik aldıktan sonra evde inceleme yaptı.Ekiplerce evde bulunan insana ait kafatası ve kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
türkiye
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fatih
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istanbul, fatih, kafatası, kemik
istanbul, fatih, kafatası, kemik
İstanbul'da bir metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu
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İstanbul Fatih'teki metruk bir evde insana ait kafatası ile kemik parçaları bulundu.
Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanılmayan boş metruk bir evde, kağıt ve hurda toplayıcılar bir insana ait kafatası ile kemik parçalarını görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik aldıktan sonra evde inceleme yaptı.
Ekiplerce evde bulunan insana ait kafatası ve kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.