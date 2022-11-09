https://sputniknews.com.tr/20221109/istanbulda-bir-metruk-evde-insan-kafatasi-ve-kemik-parcalari-bulundu-1063226560.html

İstanbul'da bir metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

İstanbul'da bir metruk evde insan kafatası ve kemik parçaları bulundu

İstanbul Fatih'teki metruk bir evde insana ait kafatası ile kemik parçaları bulundu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T10:44+0300

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türkiye

istanbul

fatih

kafatası

kemik

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Fatih Haseki Sultan Mahallesi Millet Caddesi'nde kullanılmayan boş metruk bir evde, kağıt ve hurda toplayıcılar bir insana ait kafatası ile kemik parçalarını görünce durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik aldıktan sonra evde inceleme yaptı.Ekiplerce evde bulunan insana ait kafatası ve kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

türkiye

istanbul

fatih

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istanbul, fatih, kafatası, kemik